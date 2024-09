El impacto de los ambientalistas en la protección de los océanos

En un esfuerzo continuo por proteger los ecosistemas marinos y reducir la contaminación en Panamá, las fundaciones Marea Verde, MarViva y Promar han trabajado en la concientización y acción en torno a los desechos que afectan los ríos y mares.

A través de sus campañas, programas educativos y proyectos, las organizaciones buscan promover un cambio profundo en la mentalidad de la población y las empresas sobre la gestión de residuos.

Laura González, directora ejecutiva de la fundación Marea Verde, señaló que el cambio de comportamiento en la población comprende un proceso largo y complejo, pero afirma que en los últimos seis años su trabajo ha tenido un impacto significativo en la percepción del problema de la basura en los ríos de Panamá.

“Al retener la basura, visibilizamos el problema y su escala. Wanda, nuestra barrera flotante, ha evitado que 240.000 kilos de desechos lleguen al mar en solo un río. Antes de Wanda, no conocíamos la magnitud del problema”, comentó González.

Sin embargo, Magdalena Velázquez, gerente de comunicaciones de la Fundación MarViva, aseguró que en el año 2007, cuando entró a la organización, se hablaba muy poco de las oenegés, era un tema exclusivo para científicos.

”Tengo 17 años en la Fundación, así que te puedo decir que sí, la mentalidad ha cambiado. La gente está viviendo más de cara al mar y está tratando de conservar el ambiente. La sociedad civil ya ha asimilado esa información, cada vez más las oenegés comparten datos que no son tan técnicos, sino que cualquiera que no sea especialista puede entender. Eso ayuda a que más personas estén conscientes de estos temas”, compartió.

El presidente de la Fundación para la Protección del Mar (Promar), Ricardo Wong, concordó en que ha habido un cambio, especialmente entre los jóvenes. “La juventud tiene un mayor interés en mantener un ambiente sano. Aunque el sistema actual de manejo de desechos sólidos en Panamá ha caducado, hay una expectativa general de que este problema se resuelva en esta administración”.

En cuanto al impacto en empresas y organizaciones, las fundaciones coinciden en que las acciones de concientización han logrado involucrar a todos los sectores, para que cada uno haga su parte de la manera más responsable posible.

Marea Verde, por ejemplo, ha logrado alianzas con empresas que comparten su misión, alineándose con voluntarios y corporaciones hacia la causa de un Panamá más limpio. “Hemos creado sinergias con otras organizaciones, emprendedores y artistas vinculados a esta causa”, explicó González.

Wong añadió que Promar ha trabajado en la expansión de redes y en la implementación de proyectos piloto para el manejo de distintos tipos de desechos, como plástico, vidrio, madera y residuos orgánicos. “Lo que sigue es escalar estos proyectos para tener un mayor impacto”.

En el caso de MarViva, la fundación tiene voceros en tres países: Panamá, Costa Rica y Colombia, en los que trabaja con ordenamiento espacial marino. “Los océanos están siendo afectados por la sobrepesca, el cambio climático y la contaminación marina. Por eso, todos debemos hacer nuestra parte, incluso quienes no somos biólogos, científicos o no vivimos del mar. ¿Qué podemos hacer? No contaminarlo”, expresó Velázquez.