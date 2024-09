El inminente regreso de Phil Collins

Collins confesó en una entrevista concedida en 2016 al diario británico The Guardian que Both Sides era su álbum favorito desde un punto de vista creativo. “Este fue un álbum solista en todo el sentido de la palabra. Yo toqué de todo y las palabras surgieron de mí, y eso es algo que como escritor siempre he soñado. El álbum lo hice alrededor de mi segundo divorcio. Las relaciones personales en la época estaban enredadas; es una mejor manera de decirlo. Todo vino de manera espontánea”, aseguró en aquel momento.

De momento se sabe, de acuerdo con l portal especializado Ultimate Classic Rock , que el único disco de Collins que verá la luz en lo que queda de este 2024 será una reedición de su quinto álbum solista Both Sides (1993). Un disco de rock suave que contiene temas que lo catapultaron aún más en lo que se refiere a su carrera en solitario como Both Sides of the Story o We Wait and We Wonder .

Por ahora no ha trascendido mucho de su próxima actividad musical. Su música más reciente data de 2003, cuando formó parte de la banda sonora de la película de Disney Tierra de Osos . En tanto, su último álbum solista fue el de Testify (2002) al que le sucedió un álbum de covers de canciones de R&B denominado Going Back.

Es lo que se pensaba hasta ahora, cuando el productor discográfico Simon Napier Bell reveló en Instagram lo último que supo de Collins tras visitarlo en su casa de Ginebra (Suiza) con el fin de entrevistarlo para su próximo documental The Marquee Club: The birthplace of rock (El club Marquee: la cuna del rock, en inglés).

Desde que el cantante Phil Collins se retiró de los escenarios hace poco más de dos años y medio, perduró su legado marcado por canciones como In The Air Tonight , Another Day in Paradise y Don’t Hurry Love , entre otras.

Su historia

Philip David Charles Collins nació el 30 de enero de 1951 en Wandsworth, una localidad del sudoeste de Londres (Reino Unido). Desde la edad de cinco años le entusiasmaba el sonido de los tambores, tanto así que cuando recibió un tambor como regalo de Navidad, supo que su destino iba a estar ligado permanentemente a la música. Según el biógrafo de Phil Collins, Ray Coleman, el artista desarrolló un gran oído musical mientras imitaba a sus artistas favoritos como la legendaria banda The Beatles, cuyo baterista Ringo Starr tuvo una gran influencia en él.

Otro músico que incidió mucho en el niño Collins fue el baterista de jazz Buddy Rich, de quien se inspiró para usar un instrumento que eventualmente sería frecuente en todas sus presentaciones musicales: el hi-hat, una de las piezas bases de la batería que contiene dos platillos del mismo tamaño que se pueden hacer sonar con baquetas y un pedal. Algo que la periodista Susan Alexander de la revista Modern Drummer pudo identificar desde finales de los años 1970, cuando Collins formaba parte de la alineación de la banda Genesis.

A los 12 años de edad, adoptó una educación musical más formal mientras que a los 14 decide dejar sus estudios escolares para apuntarse como alumno de tiempo completo en la escuela de actuación Barbara Speake de Londres. Algunas de sus primeras participaciones en el ámbito audiovisual fueron como figurante en la famosa cinta de Los Beatles A Hard Day’s Night (1964) y protagonista de la pelìcula Calamity the Cow. En la biografía oficial de Collins, Coleman aseguró que el artista iba encaminado a encarnar a Romeo en la cinta clásica Romeo y Julieta (1968). Sin embargo, el actor Leonard Whiting fue quien al final pudo compartir cartel con Olivia Hussey en esta producción de Paramount Pictures.

Tras este breve período en la actuación, el interés de Collins en la música resurgió a pasos agigantados. Sin embargo, no es hasta junio de 1970 –cuando Genesis se forma– que Collins empieza a tener prominencia en la escena musical como baterista y cantante. Cuando Peter Gabriel se retira de la banda en agosto de 1975, Collins toma su lugar convirtiéndose así en el vocalista principal de la agrupación de rock británica. Su bautismo de fuego en ese rol fue el álbum A Trick of the Tail, un disco con el que lograron salir airosos por parte de los críticos musicales, de acuerdo con el biógrafo de Génesis, Dave Bowler.

La pausa que se da Génesis brinda la oportunidad a Collins de desarrollarse en solitario. Su primer LP Face Value (1981) sería un abrebocas de la discografía propia de Collins, en la que usa la música y las letras como una especie de bálsamo para curar sus más grandes dolores. Uno de ellos fue su primer divorcio. Las canciones In The Air Tonight, I Missed Again y You Know What I Mean dejan ver en sus letras esos sentimientos amargos que todavía le eran frescos.

Collins seguiría esta estela en su segundo álbum Hello, I Must Be Going (1982). Con canciones como I Don’t Care Anymore y You Can’t Hurry Love hace alusión a las complejidades del amor y lo que una pareja debe estar dispuesta a ceder para llevar a cabo una convivencia sana. Dejando eso atrás, decidió cambiar la tónica melancólica componiendo la canción Against All Odds (1984) para una película del mismo nombre protagonizada por Rachel Ward y Jeff Bridges.

En ese mismo año, colabora con el disco de Philip Bailey Chinese Wall con el lanzamiento del famoso tema Easy Lover al tiempo que se ofrece para tocar los tambores para la canción del supergrupo de artistas irlandeses y británicos Band Aid -entre los que estaban Bono de U2 y Boy George de Culture Club– Do They Know It’s Christmas?

En 1984, también vería la luz el tercer álbum No Jacket Required, con el que sacaría las canciones Sussudio, Take Me Home, One More Night y Don’t Lose My Number. Un disco en el que dejaría ver su lado bailable a diferencia de sus dos producciones discográficas anteriores en solitario.

En 1989, dejaría ver su reclamo en contra de las injusticias mediante la canción Another Day in Paradise en la que mostraba su frustración ante la indiferencia social con las personas sin hogar. I Wish It Would Rain Down, con Eric Clapton en la guitarra, fue otro de los temas memorables de este disco.

Fanático de la experimentación musical, entre las décadas de 1990 y 2000 estableció diversos proyectos como su banda Phil Collins Big Band, en la que logró reunir como integrantes al cantante Tony Bennett y a Quincy Jones como conductor musical. El músico también formó parte de la banda sonora de las películas de Disney Tarzan (1999) y Tierra de Osos (2003) con You’ll Be in My Heart y Look Through My Eyes.

En los últimos años sufrió una serie de problemas de salud que influyeron significativamente en su carrera musical, ya que lo dejaron sin la misma energía de antes para tocar la batería. Se pensaba que a sus 73 años el cantante iba a estar fuera del ruedo de manera definitiva, pero por el momento todo parece indicar que todavía hay Phil Collins para rato.