El maíz como protagonista

Y llegamos a un dulce final por partida doble. Caleta ofreció un helado de mamey con aguachile de remolacha, servido sobre un crumble. La remolacha marca su presencia en color, pero en sabor no resta protagonismo al mamey. El Xolo presentó piña, coco, ron y chiles secos. Sobre la concha de una pipa, sirvió una cocada con piña y ron, cubierta con merengue y espolvoreada con tajín. El trío de piña, coco y ron ha demostrado su preferencia ante el público. El tajín aporta ese toque diferenciador.

Iniciamos con un coctel de bienvenida inspirado en el Old Fashioned, en esta ocasión, versión maíz. El coctel fue preparado con whiskey de maíz; en lugar de sirope simple, endulzado con miel de caña y coronado con crocante de maíz. A pesar de que su colorido es muy diferente, mantiene el sabor característico del whiskey con las gotas amargas.

El Xolo Maíz, restaurante salvadoreño que ostenta la posición 56 de la lista ampliada de los Latin America’s 50 Best Restaurants, con sus chefs Gracia Navarro y Alex Herrera, fue el invitado para los Caleta Collabs Vol. VIII, para acompañar al chef Lorenzo Di Gravio en una cena en homenaje a nuestras raíces culinarias. La velada fue amenizada con los viniles de Long Play para una muy agradable ambientación.

El Xolo

Los chefs Gracia Navarro y Alex Herrera provienen de familias ligadas a la cocina y aunque esta no fue la primera opción de carrera para ambos, la acometieron con gran entusiasmo. En 2016 empezaron a organizar eventos y cenas llamadas “Raíz”, donde servían platos de cocina salvadoreña contemporánea. En 2017 fundaron Centro América Unida, una red de cocineros con la mira puesta en ingredientes y productores de la región. Raíz crecía y se adicionó una panadería, pero en 2020 la pandemia cambió el futuro de todos.

Recurrieron a los tacos de maíz autóctono y nixtamalizado que servían en su casa y repartían a domicilio. Había que pensar en algo popular, que tuviese buena salida. Y así, como una taquería, nació El Xolo, que en poco tiempo estuvo en boca de muchos.

En 2020 los nombraron Espíritu de Latinoamérica; en 2021 fueron One to Watch según 50 Best; y en 2022 llegaron a la lista ampliada. En 2023 ocuparon la posición 59 y en 2024 se asentaron en la posición 56. A lo largo de estos años, han sido constantes las colaboraciones con cocineros de otros países, especialmente los de la región. El año pasado El Xolo fue considerado entre los 30 mejores restaurantes de Latinoamérica según National Geographic. Para formar parte del listado se ha considerado la cocina, la investigación, las técnicas y el mantenimiento del legado culinario.