El poder de la lactancia y del acompañamiento en la maternidad

Cuando el bebé de Anaís Atencio tenía tres meses y medio, ella tuvo que volver al trabajo. Pudo continuar con su lactancia a pesar de que los primeros días posparto fueron intensos. “Lloraba de tres a cuatro veces al día, sufrí de mal agarre, tuve que tomar una asesoría en lactancia”. En la empresa donde trabaja ha tenido el apoyo de todos para poder hacerse sus extracciones de leche materna y así poder alimentar a su bebé.

En cambio, Amsi Peña ha tenido que maniobrar e improvisar para lograr mantener la lactancia. “Trabajo en un piso 40, me tocaba bajar al estacionamiento del sótano para extraerme en la privacidad de mi carro, hasta que una vez se me derramó lo que había sacado y decidí ordeñarme mientras trabajaba. Un día, con tantos pendientes que tenía, no pude hacerlo; salí a mi casa en La Chorrera y empecé a extraerme en el carro. Un señor me chocó y del susto derramé la leche; lloré mucho ese día”.

Stefanny Araúz trabajaba en servicio al cliente y no hacía pausas para extraerse, sino que lo convirtió en parte de su día. “Me ponía mi extractor inalámbrico, seguía trabajando e incluso atendía a clientes con el extractor puesto. Algunos preguntaban ¿qué es eso que suena?, pero de esa manera incluí mi proceso de extracción en mi día laboral. Me compré una superlonchera térmica con freezer packs”.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alrededor del 55 % de los bebés son amamantados dentro de la primera hora después de nacer en América Latina y el Caribe. Además, la organización detalla que el 43 % de los niños menores de seis meses es amamantado exclusivamente en América Latina y el Caribe.

La asesora de lactancia Carla Seijas opina que en los últimos 10 años, en Panamá, ha habido una “evolución abismal” con la aceptación de la lactancia. Encargados de centros comerciales la contactan para saber cómo hacer una sala de lactancia. “He visto buena gestión de recursos humanos que tratan de apoyar a las madres. Sin embargo, aunque hay una ley que obliga a las empresas a tener el espacio, muchas no lo hacen”.