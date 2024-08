El regreso añorado de Oasis, 15 años después

Tras quince años de separación, en los que hubo puñaladas traperas y dimes y diretes, los hermanos Gallagher anunciaron este martes 27 de agosto lo que muchos fanáticos de Oasis esperaban por mucho tiempo: el regreso de la banda a los escenarios. La incógnita se desveló a primera hora de la mañana cuando se hizo público un tráiler de la nueva gira para conmemorar los 30 años de uno de los grupos más representativos del rock británico de los años 1990 junto a Blur y Radiohead, entre otras.

“Las pistolas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera terminó. Vengan a verlo. No será televisado”, publicó Oasis en su cuenta de X. El tuit vino acompañado de una fotografía en blanco y negro de los hermanos Liam y Noel Gallagher, que fue tomada por el fotógrafo Simon Emmett. Consciente del cariz histórico de esa instantánea, Emmett manifestó en Instagram que se sentía afortunado de ser el responsable de capturar un momento que ilustra una de las noticias del año en lo que al rock se refiere.

De acuerdo al tabloide The Daily Mirror, los dos hermanos – cuya batalla no dudaron en hacer pública tanto en las redes sociales como en entrevistas – se comportaron de manera fraterna riéndose de los chistes que se hacían entre sí. Una fuente, que pidió el anonimato, ya que firmó un acuerdo de confidencialidad, aseguró que era positivo verlos juntos tras la separación que hubo entre ellos durante todos estos años. Otra fuente le dijo a The Sun que la sesión fotográfica se hizo de forma secreta y que casi nadie sabía de ella.

De esta manera, los hermanos Liam y Noel Gallagher acaban con una confrontación que comenzó en el 2009 mientras se encontraban en el camerino del festival Rock en Seine de París (Francia). Algunas versiones aseguraron que se insultaron y hasta se tiraron una guitarra encima. Según la BBC, la discusión habría iniciado por la marca de ropa que Liam usaba en los conciertos. Tras separarse, los dos decidieron emprender sus propios proyectos musicales. Si bien por sí mismos no replicaban el éxito que tenían tocando juntos en Oasis, Liam lanzo junto a otros exmiembros de Oasis la banda Beady Eye que duró hasta 2014 mientras que Noel conformó la agrupación Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Siendo Liam uno de los hermanos interesados en revivir a Oasis, intentó en más de una ocasión hacer las paces con Noel. La frustración y la tristeza de Liam Gallagher se hizo evidente en una entrevista que mantuvo con el diario español El País en 2019 cuando dijo entonces: “Empiezo a creer que de verdad no le gusto a Noel. Siempre pensé que cuando se metía conmigo estaba bromeando, que en realidad me quería. Pero tengo la sensación de que es cierto que no le caigo bien. Es una pena. Yo le quiero. Somos hermanos.” Tres años más tarde, en 2023, Noel comentó a la BBC que nunca le diría nunca a una reunión de Oasis.

Las verdaderas razones de su reconciliación tal vez no se sabrán del todo, pero lo que sí es cierto es que esta es una buena noticia que viene de una agrupación que llegó al estrellato con los discos Definitely Maybe (1994) y (¿What’s the Story) Morning Glory? (1995). Temas como Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Stand by Me, Champagne Supernova, y Live Forever formaron parte de la banda sonora de la juventud británica de los años 1990. Esos mismos jóvenes de entonces, incluidos los fanáticos de las actuales generaciones, esperan que ese regreso sea duradero.