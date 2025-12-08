El rifle de Boba Fett en Star Wars, vendido en una subasta por más de $582 mil

El rifle carabina de Boba Fett, usado por Jeremy Bulloch en ‘La Guerra de las Galaxias: El Imperio Contraataca’ (1980), ha sido vendido en una subasta celebrada en Londres por 459.000 libras esterlinas (612.000 dólares), según informó la casa Propstore.

El arma del icónico cazarrecompensas de la franquicia ‘Star Wars’ ha sido el objeto más caro vendido en la primera jornada de una subasta de 2.342 piezas del mundo del cine -piezas de ropa, carteles y todo tipo de aparatos y accesorios usados para rodajes de películas míticas- que durará varios días.

El precio de la ‘Carabina Blaster EE-3’ superó al del sombrero que el actor Harrison Ford llevaba en la película ‘Indiana Jones en el templo maldito’ (1984), cuya puja se cerró el viernes en 365.400 libras esterlinas (557.000 dólares), destacó Propstore, casa especializada en objetos del cine y la música contemporánea.

Boba Fett era uno de los seis mercenarios enviados por Darth Vader para capturar en la segunda entrega de la saga, dirigida por Irvin Kershner, a la tripulación del Halcón Milenario, a la que finalmente localizó en Ciudad Nube.

Aunque el cazarrecompensas aparentemente murió en las entrañas de un Sarlacc en ‘El Retorno del Jedi’ (1983), la franquicia lo recuperó debido al gran atractivo del personaje, para aparecer de nuevo ‘The Mandalorian’ y ‘El Libro de Boba Fett’.

Como ocurre con todas las armas de la saga, la carabina se remite al mundo real, pues se inspira en la pistola de bengalas Webley & Scott No.1 Mark I de 1917, fabricada originalmente para uso militar británico en la Primera Guerra Mundial.

”El resultado es un artefacto único de la historia del cine: un accesorio práctico y tangible que encarna la esencia del diseño de producción de Star Wars”, destacó Propstore en su página web.

Además de la carabina, la atención de la primera jornada de la subasta se centró sobre todo en el sombrero de Indiana Jones. Aquella prenda que, junto al látigo, siempre se asociará al arqueólogo, es un sombrero de fieltro de color marrón con una cinta marrón oscura que se conserva en casi perfecto estado, solo levemente desgastado.

Fue fabricado a medida por Herbert Johnson Hat Company, un reputado sombrerero de Londres, para que fuera lo más parecido posible al que ya había aparecido en la primera película de la serie, ‘En busca del arca perdida’ (1981).

También alcanzaron en esta subasta exclusivamente virtual un precio notable el traje de elfo de Buddy (Will Ferrell) en la película ‘Elf’, vendido por 239.000 libras (319.000 dólares), y el monopatín volador de Marty McFly, utilizado por Michael J. Fox en ‘Back to the Future’ II y III, que se adjudicó por 233.100 libras (311.000 dólares).

Asimismo, una réplica de un doblón de oro español que apareció en ‘Los Goonies’ se vendió por 201.000 libras (268.000 dólares).