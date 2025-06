El rock de Sixpence None the Richer llega por primera vez a Panamá

Sixpence None the Richer se presenta por primera vez en Panamá, la banda icónica de rock pop de los 90s, encabezada por Leigh Nash, hará un show mañana 19 de junio con un repertorio que promete emocionar tanto a los fanáticos de siempre como a las nuevas generaciones. El concierto es este 8 e junio a las 7:30 p.m. en Aurora.

Antena 8 compartió a este medio la entrevista que le hizo a la cantante sobre sus expectativas, sus recuerdos y los nuevos planes de la agrupación.

“Poder ir a algún lugar al que nunca visitaste es absolutamente emocionante”, expresó Leigh al hablar sobre su entusiasmo por visitar Panamá por primera vez.

La agrupación trae a Panamá un recorrido por sus mayores éxitos, nuevas canciones y temas emblemáticos de sus comienzos. “Tocaremos los hits, algunas canciones nuevas y otras viejas, y esperamos que al público le guste”, adelantó la artista.

Tras 25 años de carrera, Sixpence None the Richer sigue escribiendo su historia. Leigh compartió que uno de los momentos más significativos fue su reciente gira por Estados Unidos: “El año pasado hicimos 50 shows en 60 días, fue increíble. Estar juntos, disfrutando tanto como lo hicimos, fue algo que marcó mucho”.

El futuro de la banda también está en movimiento. Leigh reveló que esperan comenzar a grabar un nuevo disco en otoño y lanzarlo el próximo año. “Solo tomamos las cosas un día a la vez, es difícil planear hoy en día, pero queremos hacerlo”, afirmó.

‘Kiss Me’, el clásico que no pierde vigencia

La banda alcanzó fama mundial con ‘Kiss Me’, que se convirtió en uno de los himnos más recordados de los 90s. Leigh confesó que jamás imaginó el impacto que tendría. “En ese momento fue genial, pero nunca pensé que 25 años después seguiría sonando, que otros artistas harían sus propias versiones. Es algo que me sigue sorprendiendo”.

La cantante también habló de su proceso personal después de la separación de la banda en 2004. “Mi compañero Wiley y yo nos reunimos hace un año y medio y nos preguntamos por qué no seguíamos haciendo música. Decidimos probarlo con una gira larga y la disfrutamos muchísimo.”

En su presentación en Panamá, Leigh interpretará temas muy personales, incluyendo ‘Don’t Let Me Die in Dallas’, una canción que escribió tras la muerte de su padre. “Es una de mis favoritas y la estaremos cantando allá. Es muy significativa para mí”, compartió emocionada.

Leigh Nash dejó un mensaje especial para los fanáticos panameños: “Por favor, vengan al show. Me encantaría conocerlos, saludarlos y ver muchas caras. Han pasado muchos años y esperamos no haber sido olvidados.”