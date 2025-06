Panameños abandonan Irán en medio de conflicto con Israel

Otro grupo de panameños ha quedado atrapado en el conflicto entre Irán e Israel. Este miércoles 18 de junio, fuentes oficiales confirmaron a La Estrella de Panamá que varios ciudadanos que se encontraban en territorio iraní están siendo evacuados.

Según la fuente, los panameños serán trasladados a Armenia, desde donde continuarán su recorrido hasta llegar a Panamá.

Estos connacionales se suman al grupo de alcaldes y pastores evangélicos que recientemente abandonaron Israel. Tras una operación diplomática, fueron llevados a Egipto y desde allí iniciaron su regreso al país, donde se espera que arriben la tarde del jueves 19 de junio.

Escalada del conflicto entre Irán e Israel

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, advirtió este miércoles que su país “nunca se rendirá” ante Israel, luego de que Teherán lanzara una nueva andanada de misiles hipersónicos, en el sexto día del conflicto armado entre ambas naciones.

“La nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, como también a una paz impuesta. Esta nación nunca se rendirá ante los dictados de nadie”, afirmó Jamenei en un discurso televisado.

También lanzó una advertencia directa a Estados Unidos: “Los norteamericanos deben saber que cualquier intervención militar de su parte implicará daños irreparables”.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que su país podría eliminar a Jamenei, avivando las especulaciones sobre una posible implicación directa de Washington en el conflicto. “Veremos qué sucede (...) Todos me lo han preguntado, pero no he tomado una decisión”, dijo a periodistas.

Trump aseguró que Irán había intentado enviar funcionarios a la Casa Blanca para negociar sobre su programa nuclear y detener los bombardeos, pero recalcó que ya era “demasiado tarde”.

Inicio de la guerra y efectos colaterales

La guerra estalló el pasado viernes, cuando Israel lanzó un ataque sobre territorio iraní con el argumento de frenar el desarrollo de una posible bomba atómica, una acusación que Teherán ha negado en reiteradas ocasiones.

Esta ofensiva suspendió las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Aunque Washington niega haber participado en el ataque inicial, las declaraciones de Trump sugieren un posible giro en su postura diplomática.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció el miércoles el “apoyo” de Trump a la “defensa del cielo israelí”, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre las “enormes consecuencias” que implicaría una intervención militar adicional en la región.