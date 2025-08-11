Gobierno apela a la neutralidad y seguridad marítima en la ONU, en medio de pugna EE.UU.-China

Al momento de tomar la palabra, la embajadora de Estados Unidos, Dorothy Shea, reiteró la postura de su país sobre la supuesta injerencia de China en el Canal y acusó al país asiático de 'intervenir' en los asuntos internos de otras naciones.'La influencia de China en el área del Canal, sobre todo en la estructura crítica en los puertos, no es solo un riesgo para Panamá y Estados Unidos, es una amenaza potencial para el comercio mundial y la seguridad mundial', dijo Shea en una intervención en la que también cuestionó a Irán y la calificó de 'amenaza' en relación con los ataques de buques comerciales en el golfo Pérsico.'Estados Unidos y Panamá han sido grandes aliados en materia de seguridad marítima y apoyamos la creciente atención de Panamá en respuesta a las actividades malintencionadas cibernéticas en Panamá', dijo.Tras lo dicho, Mulino no hizo comentarios, más allá de pasar la palabra al representante de Grecia.La respuesta del embajador llegó poco después, lanzando duros señalamientos a Estados Unidos y cuestionando el 'matonismo' de Washington.'La delegación de Estados Unidos, en reiteradas ocasiones ha incorporado diferentes temas para lanzar acusaciones injustificadas contra China, práctica que rechazamos', dijo Fu Cong, quien reiteró que su país 'siempre ha respetado la soberanía de Panamá sobre el Canal' y la neutralidad permanente.'Estados Unidos lanza mentiras y ataques sin fundamento contra China, es solo un pretexto para controlar el Canal. Nos oponemos firmemente a la coacción económica y al matoneo. Le pedimos a Estados Unidos que deje de propagar mentiras que generan dificultades.Tras el fuego cruzado entre las dos potencias, Mulino reafirmó lo dicho previamente en su discurso sobre la neutralidad de la vía, sin mencionar lo dicho por los dos países.' La neutralidad es la única y la mejor defensa de nuestro Canal ante cualquier amenaza particular y global. El ejercicio soberano de nuestro país, tanto en la propiedad como su administración [...] resguardada y tutelada por un tratado multilateral que está en vigencia', aclaró el mandatario, sin comentar lo mencionado por la embajadora estadounidense sobre la supuesta 'presencia china' en el Canal.Este año, Mulino firmó con Estados Unidos varios acuerdos, un hecho cuestionado por distintos sectores como una alineamiento con Washington en su guerra con Pekín y la posibilidad de establecer bases militares, una violación directa a la soberanía nacional. El gobierno niega las acusaciones y asegura que Panamá tendrá el 'control' de los espacios donde estén los soldados estadounidenses.