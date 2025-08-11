ASEP licita asesoría para venta de acciones de empresas eléctricas

El economista Ernesto Bazán planteó preguntas en su cuenta de X sobre la estrategia a seguir. 'La @AsepPanama está licitando asesoría para el proceso de venta de los paquetes mayoritarios de acciones de EDEMET, EDECHI y ENSA. El precio de referencia de la asesoría es B/. 1.300.000. ¿Cuál es el plan? ¿Vender activos para aumentar el flujo de caja? ¿Eso en lugar de la austeridad?', tuiteó.Al ser consultado por <b>La Estrella de Panamá, </b>Bazán dijo que la licitación para indicar la venta del paquete mayoritario de las acciones de las empresas, y no de las acciones que mantiene el Estado en ellas. Agregó que es necesario que la ASEP aclare el tema y comentó que aunque no se opone a la idea de la privatización, este no sería el momento adecuado. 'La situación económica que vive el país es de mucha decepción, de falta de esperanza, de desilusión, y no solo por este gobierno, pero que yo creo que cada día se hace más grave. Ha habido una reforma a la seguridad social, hay situaciones con la compañía minera, en ese contexto tal vez no es el momento ideal para poder pensar en una privatización', apuntó el economista. 'No porque no sea buena, porque podría ser buena si se consigue, por ejemplo, a través de concesiones o privatizaciones que haya un incremento en la inversión extranjera directa, que eso genere empleo y que además contribuya con el desarrollo del país', acotó.