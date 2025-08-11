ASEP licita asesoría para venta de acciones de empresas eléctricas

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) contempla la venta de acciones de las empresas de distribución eléctrica.

En el portal de contrataciones públicas Panamá Compra aparece una licitación para “Asesorar a la ASEP en el proceso de ventas del paquete mayoritario de acciones de las empresas de distribución eléctrica: Metro-Oeste, S.A.; Chiriquí, S.A.; y Elektra Noreste, S.A.”.

El acto fue publicado el 8 de agosto de este año y tiene un precio de referencia de 1,3 millones de dólares.

El contrato del Estado con las distribuidoras ENSA, Edemet y Edechi (las dos últimas filiales de Naturgy) vence el 21 de octubre de 2028. La ASEP tiene hasta el 21 de octubre de 2027 para convocar el proceso de venta del 51 % de estas acciones.

En cuanto a la licitación para la asesoría, la ASEP realizó cotizaciones en el mercado con firmas especializadas. Los precios oscilaron entre 1,8 millones de dólares y 3,5 millones de dólares. El informe de justificación de precio de referencia señala que las empresas presentaron estimaciones superiores al promedio histórico, algunas incluso incorporando “comisiones de éxito” vinculadas al valor de la transacción.

“Si bien es cierto que tanto las cotizaciones recibidas, como la actualización del precio de la licitación anterior pueden representar una referencia ajustada al contexto actual, con el objetivo de velar por la razonabilidad y la eficiencia del proceso, se considera que existen condiciones en el mercado que permitirían contratar una empresa con el perfil requerido dentro del monto aprobado como precio de referencia por el Consejo de Administración, por un total de $1.300.000”, concluye el documento.

Las empresas asesoras interesadas tendrán hasta el 13 de noviembre de este año para presentar sus propuestas.

No es la primera vez que el Estado lleva a cabo un proceso de venta del paquete de acciones. En 1998 se privatizó el sector eléctrico firmando contratos de concesión con Gas Natural Fenosa y ENSA por un período de 15 años. En 2013, vencido el término del contrato, se vendieron las acciones a los actuales concesionarios por un nuevo período de 15 años que vence en 2028.

La privatización del sector eléctrico ha generado discusiones en el país por décadas, especialmente por residentes de comunidades que padecen de interrupciones constantes del servicio.