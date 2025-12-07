Empresarios panameños exigen disciplina fiscal para proteger futuro económico

Para Apede, preservar el grado de inversión no es un asunto reservado a los economistas. Es un tema que afecta de manera directa la vida diaria de los panameños.Explicó que una degradación del grado de inversión puede impactar las tasas de interés que las personas pagan en préstamos hipotecarios, de consumo y los créditos otorgados a las empresas.También define los costos de financiamiento del Estado y, por lo tanto, la disponibilidad de fondos para servicios esenciales (salud, educación, infraestructura).Apede recordó que el grado de inversión es la llave para la llegada de inversión extranjera y la capacidad del país para sostener el empleo, el crecimiento y la competitividad.