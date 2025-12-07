Empresarios panameños exigen disciplina fiscal para proteger futuro económico

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) mencionó este domingo que en los últimos años, Panamá ha enfrentado desafíos que han puesto a prueba la solidez institucional, la sostenibilidad de su modelo económico, y la confianza construida ante los mercados internacionales. Según Apede, las recientes reafirmaciones de la calificación de riesgo por Moody’s y S&P —aunque con claras señales de alerta— y la degradación previa de Fitch no son meros datos técnicos; son un llamado directo y urgente a todos los panameños. “Debemos fortalecer la gobernanza, la institucionalidad y, sobre todo, la responsabilidad fiscal del país. Es fundamental entender que este esfuerzo recae en un gobierno que ejecuta y una ciudadanía que exige y cumple con sus obligaciones”, expresaron los empresarios.

Por qué el grado de inversión es vital

Para Apede, preservar el grado de inversión no es un asunto reservado a los economistas. Es un tema que afecta de manera directa la vida diaria de los panameños. Explicó que una degradación del grado de inversión puede impactar las tasas de interés que las personas pagan en préstamos hipotecarios, de consumo y los créditos otorgados a las empresas. También define los costos de financiamiento del Estado y, por lo tanto, la disponibilidad de fondos para servicios esenciales (salud, educación, infraestructura). Apede recordó que el grado de inversión es la llave para la llegada de inversión extranjera y la capacidad del país para sostener el empleo, el crecimiento y la competitividad.

Hoja de ruta

Recalcó que las calificadoras han sido categóricas y sus demandas son la base de la estabilidad: 1. Reducir el déficit y corregir rigideces del gasto. 2. Elevar la recaudación y fortalecer la transparencia fiscal. 3. Garantizar la estabilidad jurídica y combatir la corrupción. “En esencia, demandan un fortalecimiento institucional como la condición indispensable para proteger a los más vulnerables y asegurar que el país pueda invertir a largo plazo en educación, salud, infraestructura y pensiones”, subrayó Apede.

La adhesión a la OCDE