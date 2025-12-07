  1. Inicio
Empresarios panameños exigen disciplina fiscal para proteger futuro económico

Preservar el grado de inversión afecta de manera directa la vida diaria de los panameños.
Preservar el grado de inversión afecta de manera directa la vida diaria de los panameños.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 07/12/2025 10:13
Para Apede, preservar el grado de inversión no es un asunto reservado a los economistas. Es un tema que afecta de manera directa la vida diaria de los panameños.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) mencionó este domingo que en los últimos años, Panamá ha enfrentado desafíos que han puesto a prueba la solidez institucional, la sostenibilidad de su modelo económico, y la confianza construida ante los mercados internacionales.

Según Apede, las recientes reafirmaciones de la calificación de riesgo por Moody’s y S&P —aunque con claras señales de alerta— y la degradación previa de Fitch no son meros datos técnicos; son un llamado directo y urgente a todos los panameños.

“Debemos fortalecer la gobernanza, la institucionalidad y, sobre todo, la responsabilidad fiscal del país. Es fundamental entender que este esfuerzo recae en un gobierno que ejecuta y una ciudadanía que exige y cumple con sus obligaciones”, expresaron los empresarios.

Por qué el grado de inversión es vital

Para Apede, preservar el grado de inversión no es un asunto reservado a los economistas. Es un tema que afecta de manera directa la vida diaria de los panameños.

Explicó que una degradación del grado de inversión puede impactar las tasas de interés que las personas pagan en préstamos hipotecarios, de consumo y los créditos otorgados a las empresas.

También define los costos de financiamiento del Estado y, por lo tanto, la disponibilidad de fondos para servicios esenciales (salud, educación, infraestructura).

Apede recordó que el grado de inversión es la llave para la llegada de inversión extranjera y la capacidad del país para sostener el empleo, el crecimiento y la competitividad.

Hoja de ruta

Recalcó que las calificadoras han sido categóricas y sus demandas son la base de la estabilidad:

1. Reducir el déficit y corregir rigideces del gasto.

2. Elevar la recaudación y fortalecer la transparencia fiscal.

3. Garantizar la estabilidad jurídica y combatir la corrupción.

“En esencia, demandan un fortalecimiento institucional como la condición indispensable para proteger a los más vulnerables y asegurar que el país pueda invertir a largo plazo en educación, salud, infraestructura y pensiones”, subrayó Apede.

La adhesión a la OCDE

El reciente anuncio del Gobierno de iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adquiere una especial relevancia estratégica para los empresarios panameños, ya que obliga a:

1. Mejorar la calidad del gasto público.

2. Elevar la transparencia fiscal.

3. Fortalecer la estabilidad regulatoria y la evaluación de políticas.

“Sus estándares coinciden directamente con los elementos que las calificadoras consideran esenciales. Si Panamá aborda este proceso con rigor técnico, puede convertirlo en un motor de reformas estructurales que fortalezcan su credibilidad fiscal e institucional”, destacó Apede.

Añadió que “el mundo y los inversionistas observan a Panamá, que compite en una región cada vez más dura por atraer capital. Proteger el Grado de Inversión, mejorar nuestro riesgo país, reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional deben ser prioridades nacionales, no banderas partidarias”.

Para Apede, “esto se logra únicamente mediante consensos: políticos, institucionales, sociales y empresariales. La estabilidad económica no se decreta; se construye con diálogo, evidencia y decisiones responsables”.

