Segunda fase del ‘plan de paz Trump’ para Gaza: Israel buscará la desmilitarización de Hamas

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la segunda fase del plan de “paz” auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza es inminente y consistirá en “el desarme de Hamás y la desmilitarización” del enclave palestino.

“La primera fase casi ha concluido. La segunda es inminente y será difícil, aún más difícil. Supondrá un reto no menos abrumador: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza”, afirmó el mandatario durante su rueda de presa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Tras esta segunda fase, agregó Netanyahu, tendrá lugar una “tercera, que consistirá en desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero que se logró en Alemania y Japón”.

El canciller alemán expresó la postura “cautelosa” y “esperanzada” de Alemania en referencia a una posible paz duradera en Gaza, e hizo hincapié en la necesidad de no tomar decisiones precipitadas antes de que transcurran estas segunda y tercera fases.

En sus palabras de apertura, Netanyahu alabó la postura de Alemania con respecto a Israel, a pesar de que en los últimos meses su relación diplomática se había tensado por la ofensiva en Gaza, y calificó a la nación europea como “comprometida con la defensa de Israel en sus diferentes formas”.

“80 años tras el Holocausto, Israel defiende ahora a Alemania”, subrayó el primer ministro israelí.

El canciller, a su vez, declaró que su país no aplicará sanciones o llevará a cabo ningún tipo de boicot contra Israel, afirmando que “no tenemos ningún interés en dañar la cooperación económica y científica” con el país.