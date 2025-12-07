Panamá va a juicio por la desaparición de Héctor Gallego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En consecuencia, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que ordene las siguientes medidas de reparación:1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, incluyendo medidas de satisfacción y compensación por daños materiales e inmateriales.2. Investigar el paradero de Jesús Héctor Gallego Herrera mediante un plan de búsqueda con resultados medibles y participación familiar; en caso de hallarse restos, garantizar su identificación y entrega.3. Brindar atención en salud física y mental a los familiares de la víctima, de manera concertada y voluntaria.4. Continuar las investigaciones con debida diligencia e imparcialidad para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.5. Adoptar medidas de no repetición, incluyendo: a. Políticas públicas y protocolos forenses para la gestión de archivos y material genético de víctimas de la dictadura.b. Capacitación de autoridades en estándares interamericanos y en los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas.