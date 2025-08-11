Panameñistas, CD y RM quedan al frente de la Comisión de Presupuesto

Este lunes arrancó la Comisión de Presupuesto con su instalación y elección de su junta directiva, luego de la complicada votación que definió su composición el pasado 4 de agosto.

Con dos horas de retraso y presencia del contralor Anel Flores, los comisionados dieron su apoyo unánime al diputado de Cambio Democrático, Eduardo Vásquez, en una votación que fue precedida por una reunión en la que los diputados acordaron unánimemente respaldarlo.

Para el cargo de vicepresidente fue propuesto el diputado Sergio Chello Gálvez, miembro del oficialista partido Realizando Metas (RM), quien recibió los votos de todos los comisionados y una abstención del diputado Betserai Richards, miembro de la bancada Seguimos (Movimiento Otro Camino).

En cuanto a la secretaria de la junta directiva, el diputado panameñista Francisco Brea fue elegido con el respaldo de todos los diputados. Quien recibió halagos previo a la votación, por los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson y Raphael Buchanan.

La comisión está conformada quince miembros: Vásquez, Brea, Gálvez, Buchanan, Robinson, Manuel Samaniego (Vamos), Ronald De Gracia (RM), Víctor Castillo (RM), Crispiano Adames (PRD), Carlos Saldaña (Vamos), Neftalí Zamora (Vamos), Janine Prado (Vamos), Betserai Richards (Seguimos-MOCA), Gertrudis Rodríguez (CD) y Eliécer Castrellón (Partido Panameñista).

Presupuesto es una comisión clave para los procesos de fiscalización de los dinero públicos distribuidos en todas las estructuras del Estado. Así las cosas, los diputados miembros tienen las potestad de aprobar o rechazar el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, que en el caso de la actual administración Mulino se entregó el pasado 30 de julio.

Un espacio que además toma mayor relevancia luego de que el Gobierno propusiera un presupuesto de $34.901 millones, lo que representa un incremento de $4.181 millones más respecto al modificado de 2025.

Históricamente utilizada como una herramienta de los diputados para presionar al Ejecutivo en favor de prebendas, la comisión también tiene que revisar y dar luz verde el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá y del Órgano Judicial, este último en el ojo de la tormenta luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se aprobaran un fondo para jubilarse con el último salario, unos 14.000 dólares mensuales.