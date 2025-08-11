Panameñistas, CD y RM quedan al frente de la Comisión de Presupuesto

También este lunes se instaló la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Para presidirla fue juramentado el diputado panameñista Edwin Vergara como presidente; la diputada Yarelis Rodríguez (Vamos) para el cargo de vicepresidenta, y el diputado Adames (PRD) como secretario. Además de ellos, son comisionados de Salud los diputados: Isaac Mosquera (Molirena), Carlos Afú (CD), Jairo Salazar (PRD), Miguel Campos (Vamos), Betserai Richards (Seguimos-MOCA), Ronald De Gracia (RM).En la comisión, que debe velar por todo lo relacionado con la legislación de salud pública y bienestar social, se espera que se discutan las iniciativas de ley de Salazar y de la diputada Alejandra Brenes (Vamos), que buscan modificar la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social. Un ley que generó huelgas y duras protestas en todo el país, sobre todo de los trabajadores organizados, quienes advierten de que ofrece jubilaciones de hambre y abre la CSS para la posible privatización de los fondos de pensiones. La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia también se instaló. Como presidente quedó Brenes (Vamos), Flor Brenes (PRD), Ernesto Cedeño de secretario (Seguimos-MOCA).Tanto Salud como la de Presupuesto formaron parte de 13 de las 15 comisiones en las que los diputados alcanzaron consenso para su reparto.