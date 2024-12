El sonido de la Navidad: villancicos icónicos que han recorrido el mundo

Feliz Navidad

Escrita e interpretada por el artista puertorriqueño José Feliciano, Feliz Navidad es una de las canciones más icónicas en todo el mundo. Fue lanzada en 1970 y según expertos su pegajoso estribillo y su mezcla de español e inglés, cuyos versos se repiten y dicen: “Feliz Navidad, próspero año y felicidad/ I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart”, fue quizás lo que la popularizó en muchos rincones del mundo y la consagró como un tesoro musical.

La canción navideña de José Feliciano ha sido reversionada e interpretada por otros reconocidos cantantes internacionales, como Boney M, Céline Dion, y en dueto, por Michael Bublé y Thalía, así como Raphael y Fangoria.