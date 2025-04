El testimonio de la panameña que cocinó para el Papa: ‘Dejó el plato vacío’

“Hace unos años, una periodista me hizo esa típica pregunta: ‘Señora Cuquita, ¿cuál es su sueño? ¿A quién quisiera cocinarle?’. Esto fue hace bastante tiempo, y en ese instante respondí: ‘Al papa Francisco”, cuenta Cuquita Arias, quien fue la chef encargada del menú del papa cuando vino a Panamá.

Así que cuando monseñor José Domingo Ulloa le pidió que cocinara para el papa Francisco, el corazón no le cabía en el pecho. “Y ahora soy aún más consciente del honor que fue”, dice la chef con voz quebrada.

“Todo fue un proceso muy lindo. Antes de que él llegara vino una delegación con la que me reuní para conversar sobre el menú: qué le gustaba, qué podíamos preparar... ya sabes, uno siempre hace esas preguntas en eventos, pero especialmente cuando se trata de alguien como el papa”.

Comparte un aprendizaje “curioso” que le dejó la experiencia: “el asistente del papa me dijo, “lo que le tienes que poner es arroz. Arroz blanco.” En ese momento pensé, ¡pero qué locura! ¿Arroz blanco? Pero luego entendí que era una forma de asegurarse de que el papa pudiera comer, sin importar si le gustaba o no la comida principal. El arroz blanco es un comodín, algo sencillo que se puede comer en cualquier parte del mundo”.

Cuquita le respondió: “Lo voy a complacer con el arroz, pero le voy a poner arroz con coco”. El asistente le dijo que sí, que estaba bien. Y así empezó toda la inspiración para el menú. “Pensé ‘él no va venir a Panamá y yo le voy a dar arroz blanco. Le voy a servir arroz con coco”.

A partir de ahí comenzó a soñar con qué ofrecerle al papa, “a alguien que ha comido en los mejores lugares del mundo”. Le pareció que no había nada más lindo que servirle nuestra cocina, “lo mejor que tenemos: lo nuestro. Sin complicarme con platos que no representan a Panamá”.

Cuquita diseñó un menú que hablara de nuestra identidad panameña, de nuestra cultura e historia. “Como primer plato le serví una ensalada de feria, pero presentada de forma distinta. Era una ensalada de papa dentro de un aguacate, sobre una crema de remolacha. Conservaba la esencia de lo nuestro, pero con una presentación más sofisticada. Te voy a enviar la foto”.

Mientras avanza la conversación vía telefónica, llegan las fotos de los platillos que va describiendo.

“Luego, como plato principal, le serví una corvina fresca. No podía faltar un pescado fresco con arroz con coco y plátano en tentación. Era una comida liviana, porque sabíamos que el papa tenía muchísimos compromisos ese día. Y puedo decirte que no dejó nada en el plato. Le tomé una foto al plato vacío, porque para mí ese fue el mejor halago”.

El papa dulcero

Como Cuquita supo que era dulcero, le sirvió de postre un helado con un bizcocho tipo bechamel, pero con sabor a café, acompañado de algodón de azúcar y coronado con golloría, que es plátano verde con miel de caña. “También le encantó”.

En el centro de la mesa había empanaditas, patacones y otras delicias típicas panameñas, servidas en canastitas.” Era importante que probara nuestros sabores más auténticos, pero presentados de forma elegante”.

Evento organizado por mujeres

La chef revela que se enorgullece mucho por haber organizado todo el evento con mujeres. La persona que cosió el mantel era una mujer; la pescadora que capturó la corvina, también. Todas las que escogí para colaborar en algo relacionado con el evento fueron mujeres.

La vajilla fue creada en Chitré. La selección de las flores fue pensada para crear un ambiente familiar. “Siempre quise hacer algo sencillo, agradable y lindo. Que él se sintiera como en familia, que sintiera como si llegara a su casa y que Panamá fuera un recuerdo de hogar”.

La chef se emociona y se le quiebra la voz de nuevo. “De verdad que yo todavía me emociono, porque con tanta gente que hay, digo: ‘¡Qué suerte la mía, que me escogieron a mí!’. Eso para mí fue —y sigue siendo— un privilegio. Ahora que el papa ya no está, mis hijos me dicen: ‘Mamá, ¿te das cuenta de que fuiste tú quien le cocinó al papa?’. O sea, fue un honor”.