El voto emotivo

Como han demostrado los estudios de neurociencia del premio Nobel Daniel Kahneman, en nuestro cerebro tenemos dos sistemas: “El Sistema 1: irracional, superficial aproximativo, pasional, no confiable, pero veloz y poco exigente. Y un Sistema 2: racional, confiable, analítico, pero lento y complicado de manejar. Cuando podemos, utilizamos preferentemente el Sistema 1, el Sistema 2 solo cuando es obligatorio”...

Edoardo Boncinelli, filósofo y genetista entre los más respetado de Italia, sostiene que esos comportamientos irracionales pueden explicarse con ignorancia, estupidez, indiferencia, mala fe, pero el resultado es el mismo: la gente cree lo que quiere creer, y ni siquiera escucha lo que no ama.

Rick Shenkman, analista y comentador político de la George Washington University sustenta que el ser humano es muy reacio a cambiar opinión, que nuestros cerebros toman partido, y que una vez tomado, nos aferramos a él como a un ancla de salvación... Cómo explicar, si no ¿el efecto que hacen en sus partidarios las afirmaciones falsas, absurdas, inaceptables que un Donald Trump dispara a cada paso que hace? Ninguno. Sus partidarios lo siguen embelesados.

La atención a la importancia de las emociones en ámbito político no es nueva: pudiéramos decir que inicia con Platón y Aristóteles, los cuales estaban convencidos que las emociones podían “enturbiar” al juicio político. Una implícita admisión de su valencia se da a lo largo de todos los siglos XVII, XVIII y XIX en el sentido que tanto los filósofos racionalistas, como los románticos (no nos dejemos engañar por el significado “vulgar” del término) auspiciaban que las emociones debían quedar afuera a la hora de formarse un juicio político, el cual podía correctamente fundamentarse solamente en el raciocinio y en un exhaustivo análisis de la realidad.

La psicología social ha demostrado que el ser humano, desde muy pequeño, al ponerse en contacto con su entorno –sea naturaleza física o ambiente social- cumple procesos en gran medida de tipo emotivo, y no racionales. Lo cual vale a lo largo de toda su vida, e incluye, obviamente, también sus decisiones políticas.

¿Qué podemos esperar con estas premisas?

El “voto en blanco”, o la no asistencia a las urnas, otra forma del voto de protesta, acompañada de un rechazo, consciente o inconsciente, a la acción y a la participación.

¿Cuáles son los “resortes” del voto emotivo panameño?

Estamos conscientes que, para hacer un discurso serio, serían necesarios estudios y encuestas específicas de las cuales no disponemos. Así que mis observaciones son puramente empíricas, con la esperanza de interesar en el debate y promover estudios. Evidencio cinco estímulos en mi opinión muy fuertes que condicionan al voto emotivo:

El “juega vivo”: el panameño admira a las personas que tienen grandes capacidades histriónicas, que resuelven cosas fácilmente, que superan obstáculos, que saben defenderse de los malvados que no lo dejan hacer. Con la esperanza, a menudo lamentablemente infundada, que también les resuelva todos sus problemas, el panameño vota entonces al que más encarna su ideal de “juega vivo”.

La “fe religiosa”: en Panamá, hay muchos cultos e iglesias que cautivan las voluntades de sus adeptos. No hay dudas que los consejos de esos “maestros” o “sacerdotes” puedan tener una notable importancia en la decisión final del voto. Sobre todo la jerarquía de la iglesia católica tiene una gran influencia en sus feligreses. A pesar que oficialmente no se haya pronunciado por ninguno de los candidatos, al contrario pretendan ser garantes de un voto democrático y bien informado, no sería de extrañar que sutilmente inclinaran sus simpatías hacia algunos a desventajas de otros...

El “interés inmediato y tangible”: este aspecto es tal vez el más triste y lamentable. El panameño de bajos recursos, poca escolaridad, sin trabajo, promete su voto a quien le resuelve un problema inmediato, regalándole un saco de arroz o un tanque de agua. Su razonamiento elemental (de extrema ingenuidad) es: “si me resuelve hoy, tengo fe que seguirá ayudándome”; o, al extremo opuesto (de extremo cinismo): “Son todos iguales de ladrones y corruptos, yo agarro lo que puedo de quien sea”.

La “pertenencia de clase”: el localmente conocido como “rabiblanco” no puede, le horroriza, votar por alguien que no pertenezca a la elite a la cual él, con o sin razón, cree pertenecer. Con tal de sentirse bien aceptado en su círculo, votará por alguien lo más alejado posible del vulgar vulgo...

El miedo al “comunismo”: y, por último, uno de los motores más poderosos de todos... si un candidato viene marcado con la más leve sospecha de “comunismo”, de querer “llevar el país a ser como este y aquel otro”... no hay nada que hacer. No importa cuán lógicas, sensatas, tranquilas y aplicables puedan ser sus ideas. El electorado huirá despavorido.

La autora es Doctora en Materias Literarias de la Universidad de Bologna, Italia. Ha sido docente de Sociología y Lengua Italiana en la Universidad de Panamá.