¿Votarías por un inútil para presidente?

Las encuestas y la persuasión

Pareciera que las encuestas solo sirven para constatar el retroceso del candidato rival que se ganó un lugar en la mente del votante. En campañas electorales siempre hay que enfrentar a un candidato que va arriba en las encuestas; y, que acercándose el día de la votación se hace difícil alcanzarlo. Y bajarlo de ese sitio preferencial no se resuelve con caricaturas grotescas, con memes, o con ataques encabritados. Y, si no lo bajas no le podrás ganar. Es cuando tú y tus asesores de campaña deben descubrir cómo llegarle y persuadir a los votantes de ese rival para que no voten por él.

Entonces, a veces tu triunfo solo es posible si desalientas el voto hacia tu adversario. Y para lograrlo tienes que comunicarte con una parte de su público. Comunicarte no solo persuasivamente sino además, en el estilo comunicacional que mejor sintonice con la personalidad de esos votantes.

El tema de fondo aquí es la íntima relación que existe entre el tipo de personalidad que un individuo tiene y el tipo de comunicación política que le resulta más persuasiva. Para decirlo con un ejemplo: nunca vas a convencer a un extrovertido con el estilo de comunicación que prefieren los introvertidos.