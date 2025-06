Ellos también bailan: el poder masculino del Ballet Nacional

Cuando comenzó a bailar, en 2010, no era común ver hombres en una academia de ballet. “Había mucho tabú, muchos estigmas. Éramos pocos. Yo empecé a los 18 años y en ese momento todavía era raro ver hombres en ballet. Incluso las academias no permitían varones. Pero mi generación abrió muchas puertas. Ahora hay muchísimos más”.

La vida de Yahír no se limita a los ensayos. Su rutina comienza a las cinco de la mañana, con una taza de café que marca el comienzo de un día estructurado al milímetro. “Sin café no puedo empezar el día”, dice entre risas. “Llego aquí, caliento, hago la clase de preparación física, ensayo, luego almuerzo y salgo a dar clases de ballet y contemporáneo. Termino a las 8 de la noche y luego corro 5 kilómetros. Es un poco loco, pero me encanta”.

El serbio que escapó de la guerra

La historia del joven serbio, amante del fútbol, que terminó siendo figura clave en el desarrollo del Ballet Nacional de Panamá parece de película. Pero no lo es. Es real y su protagonista aún está activo y comprometido con el arte que transformó su vida.

Sasa Adeamovic es el director artístico del Ballet Nacional de Panamá. Antes de convertirse en bailarín era futbolista. “Yo estaba jugando fútbol” empieza a narrar con una sonrisa. “Mi hermano bailaba y un día lo acompañé a su escuela. Lo que vi me encantó... muchas muchachitas bonitas bailando. Dije: “yo también quiero entrar aquí”. Entró a una audición por curiosidad y terminó descubriendo un talento natural. “Se me hacía fácil. No tenía que sufrir. Me gustaba el ambiente. Así empezó todo”, relata a este medio.

Eso ocurrió en Serbia, antes de que la guerra tocara su vida. Luego del servicio militar fue convocado como reserva. Pasó nueve meses en medio del conflicto y, en un momento de respiro legal, logró salir del país. Italia fue su primer destino. Desde allí esperó los papeles que lo traerían a Panamá, donde se abría una posibilidad en el Ballet Nacional, en tiempos del presidente Guillermo Endara.

“No fue exactamente escapar de la guerra... pero sí, más o menos. Era una guerra civil y tenía familia en ambos bandos. Preferí alejarme”. A su llegada, el panorama era precario. El Ballet Nacional contaba con apenas una docena de integrantes y ensayaban en un pequeño salón del parque Omar. No había sede oficial ni condiciones óptimas. Pero el entusiasmo superaba cualquier carencia.

“Al final, lo logramos. Ahora tenemos sede, mejores condiciones, y contamos con apoyo del Ministerio de Cultura y de la primera dama. Incluso el presidente [José Raúl Mulino] ha estado presente en funciones y su firma ha sido clave para que esto avance”.

Desde su llegada ha sido pieza fundamental en la evolución del ballet panameño. Ha dirigido, formado, bailado y también ha soñado con un futuro más grande para la danza clásica en el país. Su visión no se detiene en una temporada bien lograda: quiere construir un teatro completo, con todos los departamentos integrados.