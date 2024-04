Emmanuel Moses se sale del molde en ‘Fluir’

La evolución es inevitable y Emmanuel Moses lo sabe. Su nueva exposición, ‘Fluir’, nace de esta premisa y en la misma explora nuevas posibilidades para liberarse de las cuatro esquinas que componen los bastidores del lienzo.

“Desde mi punto de vista personal, el arte contemporáneo está evolucionando y siento que mi propuesta artística o mi investigación se presenta perfectamente en este cambio. [En esta exhibición] el bastidor, que básicamente sigue siendo de madera, toma curvaturas y tiene el lienzo tensado sobre él, por ende la hace ser como una pintura clásica de lienzo sobre pincel”, dijo Moses en una conversación con La Estrella de Panamá.

Y es que, lo primero con lo que se encontrarán quienes visiten esta exposición será con lienzos de diferentes formas y tamaños curvados en lo que parecen ser ondas expansionales, un desafío para la creatividad y las habilidades de cualquier artista.

Sin embargo, para Moses esto ha sido un trabajo de años a golpe de prueba y error. ‘Fluir’ se inspira de otra exposición que tuvo en la feria Scope Art Show en Miami Beach, sin embargo, la que ahora se presenta en NG Art Gallery explica un poco más la investigación tras el proceso de tensado de los lienzos y la confección de los bastidores para estos a través de 11 piezas artísticas.

Moses explicó que en un principio empezó con obras parecidas pero más pequeñas y realizadas con materiales producidos del metal, las curvaturas las lograba con una maquinaria que le ayudaba a cortar hasta llegar a la forma que quisiera los materiales utilizados.

En ‘Fluir’, el tamaño es también una parte importante de la exposición. Aunque realizar todo el trabajo de rehacer los bastidores y adaptar los lienzos a tamaños más grandes representa un reto de otro nivel, el artista no tenía miedo de llevar estas piezas a tamaños más grandes de lo que había presentado anteriormente.

En el caso de Moses, pintar a gran escala, como lo hace en esta exposición, nunca ha sido un problema. “Siempre me ha interesado muchísimo y he tenido, como quien dice varias participación en murales y en intervenciones artísticas de gran escala, es algo que siempre me ha gustado”, destacó.

Según el artista, esto vuelve sus obras de arte mucho más imponentes. Es por esta razón que siempre que pueda ir escalando el tamaño de sus obras para hacerlas mucho más grandes, lo hará.

Las obras de ‘Fluir’, aunque siguen siendo la misma idea, cuentan con más movimiento, lo que crea la ilusión óptica de un relieve u ondas sin los dobleces que usualmente sobresalen en los lienzos usuales.

“La dificultad de tensar una tela cuando es cuadrada en una superficie de curva es algo sumamente complejo, pero he podido lograrlo a través de la práctica, [pero] no sabes cuánto material he tenido que botar, no tienes idea”, señaló el artista.