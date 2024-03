Encuesta evidencia el estado de preocupación de la población panameña frente al cambio climático

Opinión de la Ciudadanía sobre la Crisis Climática

La encuesta arrojó que si bien la mayoría de las personas (70%) consideran que su conocimiento sobre la materia no es más que regular; su nivel de preocupación frente al cambio climático es muy alta: el 85% considera grave la situación: muy grave (44.8%) o extremadamente grave (40.2%); y el 80% confiesan sentirse amenazados ante la posibilidad de un desastre o impacto del cambio climático. Esta preocupación se refleja también en sus sentimientos en torno al cambio climático: predominan la tristeza (25%), frustración (22%) e impotencia (19%).

Responsables y Afectados del Cambio Climático en Panamá

Gestión del Gobierno Frente al Cambio Climático

A pesar de la gravedad que la población evidentemente le atribuye a esta crisis, más de ¾ de las personas encuestadas consideran que “el gobierno no la ha atendido debidamente”; no ha tomado las medidas necesarias para proteger a la población; ni ha educado a la población adecuadamente. De igual forma, más del 70% considera que “los medios de comunicación no le dan suficiente cobertura al tema”