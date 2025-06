¿Es buena la leche? Cuándo consumirla y cuándo evitarla

Un estudio publicado en el Journal of Bone and Mineral Research respalda esta afirmación: el consumo regular de leche y sus derivados está asociado con una mayor densidad ósea y un menor riesgo de fracturas en adultos mayores.

Según Leone, un vaso de leche proporciona aproximadamente 12 gramos de carbohidratos, 8 gramos de proteína y unos 10 gramos de grasa. Pero su valor no se queda ahí. “También aporta micronutrientes como calcio y fósforo, alrededor del 30 % de la recomendación dietética diaria para un adulto. Por eso siempre decimos que la leche es una fuente importante de estos minerales”.

Mitos y realidades

A pesar de sus beneficios, no todos toleran este alimento de la misma manera. “Muchas personas dicen que no pueden consumir leche porque no la digieren bien. Esto puede deberse a una baja producción de lactasa, la enzima que ayuda a digerir la lactosa”, detalla la nutricionista.

Aclaró que este problema es más frecuente en adultos y en personas con ascendencia afroantillana o hispana. Sin embargo, no es motivo para eliminar por completo los lácteos de la dieta. “Hoy existen opciones como la leche deslactosada que permiten seguir disfrutando de sus beneficios sin malestares digestivos”.

Un dato interesante es que no todas las molestias al consumir leche se deben a una verdadera intolerancia. “A veces la gente confunde una sensibilidad con una intolerancia. Lo ideal es consultar a un especialista para confirmar el diagnóstico”, recomienda.

Otro mito frecuente es la idea de que la leche descremada es la solución para quienes no la digieren bien. “La leche descremada solo tiene menos grasa, pero sigue teniendo lactosa. A veces las personas eligen mal el tipo de leche por falta de información”, aclara Leone.