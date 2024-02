¿Es posible la reivindicación de la mentira?

Todos mentimos

“Todos mienten’”, decía G. House, y esa convicción servía de base para la forma en que se relacionaba con sus pacientes. La mentira supone una realidad para todos nosotros, pues al fin de cuentas, todos hemos mentido alguna vez; todos mentimos: unos con más frecuencia que otros. ¿Pero qué es la mentira? ¿Podemos reivindicarla? ¿Mentir es propio de los individuos o lo es, también, de los grupos?

Según San Agustín “decir una cosa falsa con la determinada intención de engañar, es manifiestamente una mentira” [De mendacio], asimismo señala que “Mentira es la significación de una cosa falsa unida a la voluntad de engañar” [Contra mendacium].

De la mentira se pueden destacar dos rasgos: (i) decir/significar una cosa falsa y (ii) la intención de engañar. La mentira se distingue, por lo tanto, del error: el que yerra dice/significa una cosa falsa, pero no tiene la intención de engañar a nadie.

San Agustín, además, presenta una suerte de tipología de la mentira:

1. La mentira en el campo de la doctrina religiosa;

2. la mentira que causa daño a alguien y no causa beneficio a nadie;

3. la mentira que beneficia a alguien y causa daño a otro;

4. la mentira dicha por el placer de mentir;

5. la mentira dicha por placer en una conversación;

6. la mentira que no causa daño a nadie y beneficia a alguien;

7. la mentira que no causa daño a nadie y que salva la vida a alguien; y

8. la mentira que no causa daño a nadie y que protege a alguien de la impudicia del cuerpo.

Visto así, pienso que algunos tipos pueden integrarse, por ejemplo, (4) y (5). Algunas no podrían justificarse, v.g., (1), (2), (3), (4), (5), pero otras podrían justificarse o reivindicarse, v.g., (6), (7) y (8): mentir – contrario a lo que pensamos – no siempre es malo, no desde el punto de vista pragmático.