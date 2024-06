Escasez del agua: colonialidad o soberanía de los pueblos

Encuadre del problema

Contradicciones que se invisibilizan

Las instituciones del sistema de Naciones Unidas-particularmente OMS y FAO-hacen mucha mención del fenómeno de lo que llaman “estrés hídrico” para hacer referencia a la situación que se da cuando “la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible” (https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/). Como la mayoría de sus conceptos, se trata de otro término más cuya definición oculta los procesos y estructuras de la sociedad que lo generan, más allá de los ciclos naturales.

Los tecnócratas globales dedicados a seguir la pista de estos “estrés hídricos”, advierten que en nuestro continente hay al menos tres de los 13 países con mayor riesgo de quedarse sin agua en algún tiempo no muy lejano. Aquí se menciona a Perú (a pesar de su lago Titicaca), con todo y sus amplias costas en el Pacífico, 800 mil personas tienen acceso a agua de deplorable calidad: 19 de cada 20 personas de las áreas rurales no tienen acceso a agua potable. Se incluye también a México, la causa, se dice, son las sequías producto del cambio climático. El tercer país mencionado es Chile, aquí, se habla de que el 55% de las comunas rurales no cuenta con la disponibilidad de este líquido (DW Documental, 2022).

En realidad, el problema de la escasez del agua se manifiesta en casi todo el planeta, sufriéndolo cada vez más gente, que las lleva a incurrir en protestas masivas, contra los Estados u organismos competentes, como reacción a este suceso. Efectivamente, de 1900 a 1957, se escenificaron 27 conflictos por el agua; de 1950 al año 2000, fueron 159 y del año 2000 al 2022, se registraron 1059 conflictos de esta índole. (UNAM, 2023).

Ciertamente, el asunto centrado en la escasez del agua tiene que ver con la forma como la sociedad, sus estructuras de producción, sus estructuras normativas y valorativas, intervienen en el ciclo del agua, tanto como en la jerarquización de sus usos. Esto es, quiénes pueden ejercer en mayor medida el acceso al agua y quiénes en menos medida.

En Chile, el 90% de la demanda de agua proviene de las actividades productivas (DW Documental, 2022. La lucha por el agua), lo cual plantea una contradicción en el uso del agua, generalizada en todos los países con economías extractivistas mineras y agrarias de monocultivos (sea Chile, Perú o México, tanto como Brasil, Ecuador o República Dominicana) a saber, la antinomia entre su “Consumo humano vs Consumo minero y agrario industrial del gran capital privado”. Si se miran zonas turísticas de exportación, controladas por el gran capital internacional en la mayoría de los casos, el escenario social y de poder, también es el mismo.