Escribir para superar los traumas

Gioconda Belli cierra con Un silencio lleno de murmullos (2024) una trilogía que comenzó con la novela La mujer habitada (1988) y el libro de memorias El país bajo mi piel (2001). En todas, esta autora nicaragüense habla sobre heroísmo, lucha, opresión, resistencia, patriotismo, amor y vida. Javier Zamora tenía 9 años cuando se trasladó desde El Salvador hasta Estados Unidos en busca de unos padres que dejaron su tierra huyendo a una guerra civil. Fue una experiencia llena de alegrías, sufrimientos, peligros, solidaridad, tristezas y empatías que primero exploró desde su poemario Unaccompanied (2017) y luego en su obra testimonial Solito (2022). Ambos autores hablaron de sus respectivas carreras literarias con el profesor Daniel Domínguez Z. (Panamá) en el conversatorio “La historia que vivimos, la historia que contamos”, en el marco del festival Centroamérica Cuenta en Panamá, actividad apoyada por el Ministerio de Cultura (MiCultura).

Sueños destrozados

Gioconda Belli empezó escribiendo poesía y llegó un momento en que los versos no le bastaban para contar la historia colectiva de su pueblo. Entonces sintió la necesidad de relatar desde otra perspectiva las dictaduras -militares y civiles- que han azotado a su país. Le costó más redactar desde la ficción en Un silencio lleno de murmullos la frustración por el rumbo equivocado que ha tomado el gobierno actual de su tierra natal, que los sueños de la causa revolucionaria que llevó al fin de la dictadura familiar de los Somoza. “Hay que hablar del desgarramiento profundo de lo que fue un sueño que creíste verlo cumplido y de repente ese sueño explota como una pompa de jabón. Y no solamente explota, sino que se transformó en un monstruo que me echa de mi país, me quita mi casa, me quita mi seguridad económica y me manda a reinventarme a los 70 años en el exilio. ¿Qué pasa cuando los sueños se convierten en pesadillas? ¿En qué podemos soñar hoy?”, anota. Belli experimentó estrés postraumático cuando se fue de Nicaragua en los años 1990 a Estados Unidos con su esposo Charlie. Tuvo que hacer un gran esfuerzo de nunca tener miedo, ni durante la dictadura, ni en la posterior guerra. “Lo más importante cuando estás conspirando es ser natural. No puedes ponerte nervioso”. Cuando llegó a Estados Unidos, de repente, empezó a sentir ataques de pánico. Todo el miedo que no había sentido antes le empezó a dar. “Pensaba que me iba a morir de un infarto, me daban ataques de taquicardia paroxística. Me bajaba de los aviones o me atacaba el llanto porque pensaba que se iba a caer el avión. En Nueva York, una vez estaba en un cine y empecé a sentir que el piso se movía, fíjate que no sabía lo que era, porque pasaba el metro debajo del cine y yo pensaba que iba a haber un terremoto, porque también había sobrevivido un terremoto en Nicaragua”. El miedo a los aviones recién se le quitó hace dos o tres años. Por eso entiende perfectamente a Javier Zamora. “No me imagino cómo ha sido para vos de niño, porque un adulto tiene más instrumentos para lidiar con eso”. Un silencio lleno de murmullos también es un reconocimiento a esos sacrificios que no suelen aparecer en los libros de historia, que son los sacrificios de las madres que se van a construir un mundo mejor y sus hijos se quedan en casa esperándola. “Los hombres se van a la guerra, y nadie les dice: ‘vas a dejar a tu hijo’, como si no tuvieran responsabilidades con los hijos, pero cuando la mujer decide hacerlo, entonces tenés ese sentimiento de culpa, no solamente el miedo y el estrés que te causa la idea de irte, sino también piensas que vas a dejar a tus hijos solos, y no los dejas solos, porque uno los deja con alguien, yo los dejé con mis padres”, indica.

Sobrevivir a las pesadillas