En el ámbito profesional, el liderazgo no solo se trata de guiar a un equipo hacia un objetivo común; también implica la responsabilidad de tomar decisiones. Cada vez que postergamos una elección, ya sea por miedo, indecisión o simplemente por evitar el conflicto, creamos un vacío. Este vacío, inevitablemente, será ocupado por alguien más, quien tomará decisiones en nuestro lugar.

La dinámica de la decisión

Cuando un líder o un miembro del equipo elige no decidir, se produce una serie de efectos en cadena. El espacio que no ocupamos con una decisión activa se convierte en terreno fértil para la confusión y la incertidumbre. Otros pueden sentir la presión de intervenir y tomar la iniciativa, lo que a menudo conduce a decisiones que pueden no alinearse con la visión del equipo.