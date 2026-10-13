Greeicy en Panamá: reprograman su concierto por los efectos del terremoto

La empresa promotora ShowPro reprogramó para el próximo 18 de diciembre el concierto de la cantante colombiana Greeicy que estaba previsto para este jueves 15 de octubre en Panamá tras la situación del terremoto de 7.5 y réplicas que atraviesa el país.

En este sentido, la productora comunicó a través de sus plataformas digitales que los boletos emitidos conservan su validez total para la nueva fecha manteniendo la misma zona asignada sin necesidad de realizar gestiones de cambio.

Asimismo, la organización expresó su respaldo hacia las personas afectadas por los movimientos telúricos recientes destacando que las circunstancias actuales requieren la cooperación y el resguardo de la población nacional.