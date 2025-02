Fallece la actriz Michelle Tratchenberg a los 39 años

Hollywood está de luto. La tarde de este miércoles 26 de febrero se reportó la muerte de Michelle Tratchenberg, actriz conocida por trabajar en series como Gossip Girl y Buffy the Vampire Slayer. La intérprete tenía 39 años y su deceso fue confirmado por fuentes policiales al diario estadounidense The New York Post. El cuerpo fue hallado por su madre en un apartamento en Nueva York, cerca de la zona de Colombus Circle, donde vivía Tratchenberg.

Al momento de esta nota se desconocía la causa de muerte, aunque las autoridades explicaron que no está siendo investigada como un crimen violento.

En los últimos meses, preocupaciones sobre el estado de salud de Tratchenberg habían salido a la luz luego de que numerosas fotografías fueron publicadas en las redes sociales en los que la Georgina Sparks de Manhattan lucía “frágil” y con una considerable pérdida de peso.

Los fanáticos de la actriz pidieron ayuda y cuestionaron si su cambio físico estaba relacionado con el consumo de drogas. Ella no tardó en dar una respuesta ante las alegaciones: “Explíquenme por qué me ven enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así”.

En su red de Instagram, Tratchenberg suma alrededor de 822.000 seguidores y su última publicación, la cual fue hace ocho días, muestra comentarios de fanáticos despidiéndose de la actriz: “No es la noticia que quería escuchar. Descanse en paz, Georgina”, escribió un usuario.

“Descansa en paz, siempre fuiste un gran apoyo para los artistas y tenías mucho talento. Todos te extrañaremos”, comentó otro.

Fuentes cercanas a ABC News explicaron que recientemente la actriz se había sometido a un trasplante de hígado y que “podría haber estado experimentando complicaciones”. Por esta razón, se cree que murió por causas naturales. Se espera que en las próximas horas se le realice una autopsia para determinar la causa y la forma de la muerte.