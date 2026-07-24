‘Celebrábamos las pequeñas victorias’: el duro camino de una pareja frente a la infertilidad

<b>Una vez terminado el matrimonio</b>, hay parejas que sueñan con <b>formar una familia</b>. En algunas ocasiones, lo consiguen en pocas semanas. No obstante, otras tardan meses o años en lograrlo, hasta que deciden consultar con un especialista y reciben un diagnóstico devastador: que uno de los dos, o ambos, padece <a href="/tag/-/meta/infertilidad"><b>infertilidad</b>.</a>Si bien en algunos casos la causa puede llegar a ser inexplicable, existen diversos factores que estarían detrás de la <b>infertilidad</b>, que, según cifras de la clínica de <b>fertilidad y reproducción asistida IVI</b>, afecta al <b>15% de los panameños</b>.Las causas de la <b>infertilidad femenina</b> pueden ser diversas, entre ellas la <b>edad avanzada</b> —ya que a partir de los <b>35 años</b> disminuye el potencial reproductivo y, después de los <b>40</b>, la probabilidad de embarazo es inferior al <b>10 %</b>—; el <b>factor tuboperitoneal</b>, que consiste en lesiones de las <b>trompas de Falopio</b>; la <b>endometriosis</b>; y otros factores de riesgo, como los <b>miomas</b>, las <b>enfermedades de transmisión sexual</b> y enfermedades crónicas, entre ellas la <b>diabetes</b>, el <b>cáncer</b>, los <b>trastornos de la tiroides</b>, el <b>asma</b> o la <b>depresión</b>. Asimismo, el consumo de determinados medicamentos, como los <b>antidepresivos</b>, también puede influir en la <b>fertilidad</b>.En cambio, entre las causas de la <b>infertilidad masculina</b> se encuentran las alteraciones del tracto genital, así como de la producción de semen, que se traducen en una disminución de su calidad y cantidad; las anomalías anatómicas y la <b>obesidad extrema</b>, entre otras.El director médico de la clínica <b>IVI</b>, <b>Saúl Barrera</b>, explicó en entrevista con <b>La Estrella de Panamá</b> que la <b>infertilidad</b> es considerada una enfermedad desde el año <b>2010</b>. Además de los factores ya conocidos, Barrera sumó otro que responde al contexto actual: la <b>postergación de la maternidad</b>.'Hace dos generaciones nuestras abuelas tenían hijos antes de los 20 años; nuestras madres, entre los 20 y los 30. En cambio, hoy muchas mujeres deciden ser madres después de los 30, 35 e incluso 40 años. Biológicamente, el ovario sigue funcionando igual que hace décadas y, desde el punto de vista reproductivo, su función comienza a disminuir con la edad. Cuando a esa realidad se suman condiciones como la <b>obesidad</b>, la <b>malnutrición</b>, el <b>síndrome de ovario poliquístico</b>, los <b>fibromas</b> o la <b>endometriosis</b>, las posibilidades de lograr un embarazo disminuyen considerablemente', desarrolló el especialista en <b>medicina reproductiva</b>.En lo que se refiere a la búsqueda de un <b>diagnóstico temprano</b>, Barrera recomienda que aquellas parejas que hayan intentado concebir durante un año sin lograr el embarazo consulten a un especialista.'Mientras más temprano se haga la evaluación, más rápido sabremos si el problema tiene una solución sencilla —como medicamentos, vitaminas o una cirugía— o si realmente requiere un <b>tratamiento de reproducción asistida</b>', precisó.En este sentido, los <b>tratamientos de fertilidad</b> no se limitan a la <b>fertilización in vitro</b> —una técnica de <b>reproducción asistida</b> que consiste en unir un óvulo y un espermatozoide en un laboratorio—, sino que también incluyen la <b>inseminación artificial</b>, la <b>ovodonación</b> —un tratamiento que utiliza óvulos de una donante sana para lograr un embarazo mediante <b>fecundación in vitro</b>— y la <b>congelación de óvulos</b>, entre otros métodos de <b>reproducción asistida</b>.