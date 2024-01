Oppenheimer, de Christopher Nolan, se coronó esta noche como la mejor película de drama de la 81 edición de los Globos de Oro, que se celebró en Beverly Hills, Los Ángeles (EE.UU.).

La cinta venció a Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese; Maestro, de Bradley Cooper; Past Lives, de Celine Song; The Zone of Interest, de Jonathan Glazer; y Anatomy of a Fall, de Justine Triet.