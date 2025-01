¡Feliz cumpleaños, Julito!

Si Julio Zachrisson estuviera en Panamá en estos momentos, y si no se hubiese muerto, estaría hablando pestes de Trump en los cafés de la vía Argentina. Y si no se hubiese muerto ni quedado ciego, lo estaría dibujando con su melena respingada y sus labios torcidos en su discurso inaugural como presidente de Estados Unidos, rodeado por una enorme camarilla que lo aplaudió en ovación de pie cuando amenazó con tomarse el Canal de Panamá por la fuerza. Así es: si Julito no se hubiese vuelto ciego ni se hubiese muerto, ay, ya estaría preparando una serie de grabados con personajes grotescos: los juegavivo hurgando las arcas del Canal. Pero resulta que Julio Zachrisson murió ciego en Madrid el 18 de diciembre de 2021. De lo contrario, hubiera cumplido 98 años este 5 de febrero, muerto de la risa como siempre.

La última vez que conversamos fue una tarde fría en enero de 2020, en su piso de la avenida de Los Toreros. Charlamos por horas sobre historia y política panameña. Se nos hizo de noche y seguíamos dándole a la lengua, incansables, sin encender las luces. A él, por su ceguera, le daba igual. Nunca conocí a un artista panameño que hablase con semejante pasión y claridad tanto de ciencia política como de arte, tanto de Montesquieu como de Velásquez. (Quizás solo Ricardo J. Bermúdez, poeta, arquitecto y ministro de Educación por el partido Frente Patriótico en 1951, con quien me reunía a menudo en su hermosa biblioteca a fines de la década de 1980). Julio Augusto Siegfried Norman Zachrisson –o simplemente “Julito”, como le gustaba que lo llamaran sus amigos–, uno de los artistas más importantes de Panamá, residía en Madrid desde 1961 junto a su compañera de vida, Marisé Torrente, traductora, intelectual e hija del afamado novelista gallego Gonzalo Torrente Ballester, ganador de los premios Cervantes y Príncipe de Asturias.