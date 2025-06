Florinda Meza versus los hijos de Chespirito: ¿Quién tiene la razón?

El reciente estreno de la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ en la plataforma Max, más allá de ser un homenaje sin cuestionamientos, ha desatado una fuerte controversia entre los herederos del recordado comediante Roberto Gómez Bolaños y su viuda, la actriz Florinda Meza.

En un video difundido en redes sociales, Meza se pronunció tajante sobre la producción encabezada por Roberto y Paulina Gómez Fernández, hijos del creador de ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’.

“Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto. Total mentira. Por principio de cuentas sé, de muy buena fuente, que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad”, reclamó.

Según explicó la actriz, no solo fue excluida del proyecto, sino que su figura aparece en la serie bajo el nombre ficticio de Margarita Ruiz, interpretada por Bárbara López. De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, este cambio de nombre habría sido una estrategia para evitar conflictos legales tras la negativa de Meza a autorizar su imagen.

“Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria... son de mi propiedad”, agregó Meza, visiblemente molesta por lo que considera un uso indebido de su identidad.

El enfrentamiento entre Florinda Meza y los hijos de Gómez Bolaños no es nuevo. En 2020, cuando los programas de Chespirito fueron retirados del aire a nivel mundial, Meza criticó abiertamente la decisión y cuestionó que se privara a los niños del humor en plena pandemia. Desde entonces, la relación se ha mantenido tensa, mientras los herederos han impulsado nuevos proyectos como una serie animada y un musical.

Con el lanzamiento de la bioserie, las diferencias familiares se han hecho aún más visibles. Los primeros episodios retratan a Meza y a otros miembros del histórico elenco —como Carlos Villagrán (Kiko)— de forma poco favorable.

Además, la serie dramatiza la relación extramatrimonial que Bolaños tuvo con Florinda, en contraste con la figura de Graciela Fernández, su primera esposa y madre de sus seis hijos, quien es presentada como una mujer abnegada y sufrida.

Como parte de su defensa, Florinda Meza anunció que prepara su propio documental titulado ‘Atrévete a vivir’, donde contará su versión de los hechos y mostrará material inédito sobre su vida y su relación con Gómez Bolaños. El estreno está previsto para finales de julio o principios de agosto.

La actriz insiste en que su intención nunca fue bloquear la producción, pero que no puede aceptar que su historia sea contada de manera parcial o con versiones que considera falsas. “Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. Para que me entiendan: la vida, el nombre y la historia de cualquiera de ustedes también merecen respeto”, afirmó.

Cronología del conflicto entre Florinda Meza y los hijos de Chespirito

1976 – Inicio de la relación

Durante una gira en Chile, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza comienzan su relación sentimental, mientras el comediante aún estaba casado y tenía seis hijos.

La relación fue polémica desde sus inicios y dividió opiniones dentro del entorno cercano y el elenco de sus programas.

Años 80 y 90 – Consolidación y tensiones internas

Florinda Meza se convierte en pareja oficial de Chespirito y pieza clave dentro de sus producciones.

Durante estos años, algunos compañeros de elenco, como Carlos Villagrán (“Kiko”), expresan públicamente tensiones con Meza, a quien atribuían un creciente control sobre las decisiones creativas y laborales de Gómez Bolaños.

2014 – Fallecimiento de Chespirito

Tras la muerte del comediante, Meza se posiciona como guardiana de su legado y curadora de su obra.

Desde entonces, las diferencias con los hijos de Gómez Bolaños empiezan a hacerse más evidentes, especialmente en temas relacionados con los derechos y la explotación comercial del personaje.

2020 – Fin de las transmisiones de Chespirito

Los programas creados por Gómez Bolaños son retirados de las pantallas internacionales.

Florinda Meza critica públicamente la decisión y responsabiliza a los herederos por “dejar a los niños sin humor en plena pandemia”.

2022 – Anuncio de la bioserie

Los hijos de Chespirito, Roberto y Paulina Gómez Fernández, anuncian el desarrollo de una bioserie sobre la vida de su padre sin la participación de Meza.

Florinda expresa su desacuerdo por no haber sido consultada ni involucrada en el proyecto.

2025 – Estreno de la serie “Chespirito: sin querer queriendo”

La serie se estrena en la plataforma Max y genera polémica al retratar a Florinda Meza bajo el nombre ficticio de “Margarita Ruiz”.

Meza denuncia públicamente que no se la ha tratado con respeto ni con verdad y cuestiona el uso de su imagen sin autorización.

2025 – Anuncio del documental de Florinda Meza

Como respuesta, Meza anuncia la producción de su propio documental, “Atrévete a vivir”, donde contará su versión de los hechos, con material inédito y testimonios de su entorno cercano.