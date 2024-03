Gabriela Batista expondrá su obra en importante feria en República Dominicana

En esta obra, son los mismos códigos de 2014, ahora en movimiento. Ya no están sobre el lienzo; están hechos sobre aluminio, que está cortado en la forma geométrica correcta. La artista maneja la pintura, que es la que da la perspectiva a las obras.

“Luego volví a aterrizar en el estudio para hacer la obra íntima, el desarrollo íntimo del artista, lo que verdaderamente está en el alma. Y en mi alma está la geometría, que amo desde pequeña. Trataba entonces de cambiar esos códigos geométricos planos de ese momento de 2014 a llevarlos a algo más dinámico, con más movimiento y más espaciales, y surge esta obra que he llamado ‘Gaba structure’ en inglés porque quiero que sea internacional”.

Batista confesó que estuvo “un rato largo” trabajando en el estudio. “Desde 2014 hasta la fecha, estuve creando los famosos ‘gárboles’, que eran estos códigos geométricos que forman la figura de un árbol. Comencé a estudiar las especies de árboles porque siempre he tenido amor por la naturaleza. También realicé los ‘paisajes sabáticos’, que eran un homenaje a la ciudad de Panamá”.

Lleva siete obras en total, tres esculturas y cuatro piezas de pared. “Le estoy apostando a las piezas de pared porque es lo último que he hecho y me encanta por el concepto de las obras, la ejecución, el acabado y el efecto visual que se logró, que cambia dependiendo de cómo la mires. Estoy muy contenta con el resultado”.

“Estarán participando artistas de mucho renombre, para mí es un honor estar compartiendo con estos artistas que tienen mucho tiempo en el arte y están ‘ranqueados’ a nivel internacional. Panamá también tiene que dar la talla. Decidí hacer esta exposición en el país primero para los coleccionistas de aquí y para quienes me han apoyado”, expresó la artista a La Estrella de Panamá durante un art preview.

‘Conquistar, hacer, trabajar...’

A los jóvenes que les gusta el arte y temen no poder vivir de lo que hacen, Batista les aconseja que se dejen de dudas, “que echen pa’lante, sigan su pasión, siempre van a encontrar la oportunidad, pero sentados en su casa quejándose no se puede. Tienen que ser positivos, siempre hay una manera. Decía Picasso, ‘que la creatividad te encuentre trabajando’. Tienes que buscar, conquistar, hacer y trabajar”.

La artista estudió Bellas Artes en Ganexa. Después viajó a Nueva York para hacer una especialidad en The Art Students League “Comencé a trabajar con bolsas reutilizables, lo cual reflejaba mucho de mi amor por la naturaleza, y mi obra se volvió más de protesta”, recuerda.

“Mi papá decía que las computadoras eran el futuro, y le hice caso. No se equivocó. Estudié Ciencias Computacionales primero porque sentía que debía tener un apoyo en mi educación, por si acaso lo de ser artista no funcionaba muy bien. Comencé trabajando en la carrera y después estudié arte. Una me sustentaba económicamente, pero la otra era mi pasión. Luego ejercí las dos al mismo tiempo hasta que pude tener más libertad con el arte”.

Desde sus comienzos estuvo orientada hacia el compromiso por la preservación de la naturaleza. Su trabajo artístico y ambiental fue reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En el 2015 fue seleccionada Gender Hero 2015 por la Secretaría Conjunta de Estocolmo, Basilea y Rotherdam (BSR) de las Naciones Unidas; y seleccionada una en un millón de mujeres por la paz 2016, por la organización Internacional Mujeres por la paz con sede en Bern.

“Al principio mi obra era más de protesta, con el tiempo cambié mi perspectiva y empecé a involucrar la geometría. Creé varias colecciones que fueron evolucionando hasta que quise hacer una obra que fuera espacial, como si estuviera flotando. Esta da la sensación de que una forma está más adelante de la otra”.

Aceerca de vivir del arte en Panamá, la artista opinó que éste es un país en que “la cultura necesita mucho apoyo, igual que la educación. Primero la educación, después la cultura. Espero que cada gobierno que entre refuerce eso, pero al parecer, hay tantas cosas faltantes que no saben cómo hacer, se enredan y al final queda la educación y la cultura sin recibir la importancia que deberían”.

Añadió que cada persona se tiene que hacer responsable de educar a sus hijos si quiere que sean gente de bien. En el caso de los artistas, “cada persona tiene que buscar su forma de apoyo y de avanzar, siempre hay una forma. ¿Cómo lo han hecho otros? Si otros pueden, yo también. Fuimos creados iguales, o sea, que si ellos pueden, nosotros también”.