El dolor de Miyazaki

Hayao Miyazaki, cofundador de Ghibli, expresó su rechazo hacia el uso de inteligencia artificial para la creación de imágenes. En un video ampliamente difundido, afirmó: “No puedo ver esto y encontrarlo interesante. Quien lo haya creado no tiene idea de lo que es el dolor. Me siento muy disgustado. Si realmente quieren hacer cosas horripilantes, pueden hacerlo. Yo nunca incorporaré esta tecnología en mi trabajo. Realmente siento que esto es un insulto a la vida misma”.

Fundado en 1985 por Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki en los suburbios de Tokio, Studio Ghibli nació con la misión de explorar la experiencia humana a través del arte y contar historias emotivas. Su animación, caracterizada por dibujos hechos a mano, requiere un equipo numeroso para garantizar la más alta calidad. Por ejemplo, en la producción de El Viaje de Chihiro (2001), alrededor de 70 animadores trabajaron durante un año y medio, reflejando el compromiso del estudio con la meticulosidad y la animación tradicional.

En el documental 10 Years with Hayao Miyazaki, emitido por la NHK en 2020, el director subrayó la importancia de la narrativa en sus obras: “Ya no estoy interesado en aperturas de historias convencionales. Las películas fáciles de entender son aburridas. Las narrativas lógicas sacrifican creatividad. Me gusta romper lo convencional. Los niños lo entienden, ellos no operan bajo la lógica”.

Más allá del esfuerzo, el tiempo y la riqueza narrativa que implica la creación artística, el avance de la IA preocupa a los artistas tradicionales, quienes dependen de su oficio como medio de sustento.

Otro hecho que generó inquietud ocurrió el 27 de marzo, cuando la Casa Blanca publicó en X una imagen con estética de Studio Ghibli para ilustrar el caso de Virginia Basora González, una dominicana detenida el 12 de marzo en Filadelfia con fines de deportación. La ilustración, que describía a la mujer como una “delincuente extranjera”, fue duramente criticada por los usuarios y reavivó el debate sobre el uso del arte y la responsabilidad en su apropiación, al considerarse una representación inadecuada de una situación humana delicada.