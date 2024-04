Gobierno francés ofrecerá becas por mérito

En la web también está el programa ‘Becas completas (Maestría)’. El SCAC cubre: el boleto aéreo a Francia (ida y regreso); el seguro social anual obligatorio; un apoyo mensual de 860€. Además, los becarios están exentos del pago de la matrícula en las instituciones que dependen del Ministerio de Educación Superior, Investigación y de Innovación francés. El SCAC no asume los eventuales gastos de formación suplementarios a la matrícula; la CVEC (Contribución Vida Estudiantil y de Campus); los gastos de solicitud de visa.

El SCAC no asume los eventuales gastos de formación suplementarios a la matrícula; la Contribución Vida Estudiantil y de Campus (CVEC); los gastos de solicitud de visa. “El candidato o la institución de enseñanza superior se compromete a financiar un monto mínimo, durante la estadía en Francia de 800 euros al mes para el Máster o de 1,200 euros al mes para el doctorado”, detalla el portal https://pa.ambafrance.org/-Convocatorias-y-concursos-

¿Por qué es importante especializarse?

Estudiar para el presente y el futuro, recomiendan expertos

Este medio conversó con especialistas en la materia. El economista y experto laboral René Quevedo señaló que la gestión hídrica y el manejo ambiental son carreras que han venido creciendo gradualmente en Panamá, pero que cobran especial relevancia con aspectos como el cambio climático, la crisis de agua y los severos problemas ambientales que enfrenta Panamá, como el manejo de los desechos, la contaminación de los ríos y el desastre ambiental de Cerro Patacón.

La demanda laboral en esas áreas ha estado en entidades gubernamentales, como la Autoridad del Canal y en grandes empresas, por lo que su crecimiento dependerá en gran medida de la mejora en el clima para la inversión privada en el país, puntualizó. “Sin embargo, el país requiere impulsar carreras en este ámbito, con la finalidad de contar con especialistas capaces de desarrollar investigaciones, docencia y extensión en cualquier escenario, especialmente ante el reto que plantea el cambio climático”.

Adicionalmente, añadió Quevedo, “en la medida que la necesidad de optimizar el aprovechamiento y sostenibilidad de los recursos hídricos y el manejo ambiental siga aumentando, se necesitará fortalecer el marco institucional para su verificación y control, lo cual creará condiciones para nuevas oportunidades para especialistas en las entidades estatales que tienen esa responsabilidad”.

Por su parte, el director del Centro de Innovación, Investigación, Tecnología Hidroambiental, Juan José Pimento destacó la importancia de que el estudiante panameño salga del país a especializarse. Situación que él ha podido vivir en carne propia.

“En mi programa de maestría en Europa, nosotros usábamos libros como referencia para reforzar la base de lo que estudiamos, pero el 90% del currículum obligatorio venía directo de la primera línea de investigación, por ejemplo de la Agencia Espacial Europea o el Centro Aeroespacial Alemán; esta es la verdadera ventaja de enviar a nuestro connacionales a estudiar a estas Universidades de primer mundo como por ejemplo la Université Côte d’Azur, que imparten sus clases basadas en líneas de ‘expertise’ e investigación en las que se especializan”.

“Uno puede preguntarse, para qué invertir en este recurso panameño para estudiar áreas del conocimiento que todavía no son necesarias, pero yo ante esto pregunto, ¿qué nos hace pensar que no son en realidad necesarias? (...) En un mundo globalizado, enfrentamos problemas comunes que trascienden fronteras nacionales. Mi experiencia personal refleja cómo a veces la aplicación del conocimiento adquirido puede tardar años en materializarse”.

Juan José Pimento regresó al país en 2013, pero no pudo utilizar lo que había aprendido hasta 2019. “Durante una conversación con el dr. Julio Escobar, él destacó la importancia de estar preparados con especialistas en diversas áreas del conocimiento, incluso si no se necesitan inmediatamente. Esto sugiere que invertir en educación y habilidades especializadas es crucial, aunque los beneficios no sean instantáneos”.

“Este enfoque no solo aplica a nivel individual, sino que también sugiere que, como planeta, debemos colaborar para enfrentar nuestros desafíos comunes. A través de una cooperación internacional y compartiendo diferentes enfoques científicos y técnicos, podemos encontrar soluciones más efectivas y eficientes a nuestros problemas globales. En resumen, la colaboración y la diversidad de conocimientos nos equipan mejor para construir soluciones sostenibles a largo plazo”.