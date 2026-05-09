Guillermo Endara, memoria del retorno de la democracia a Panamá

La madrugada del 20 de diciembre de 1989 marcó un momento dramático para el país. Mientras tropas estadounidenses bombardeaban distintos puntos de la capital, Endara fue juramentado como presidente constitucional dentro de una base militar estadounidense ubicada en la Zona del Canal.La escena fue tan simbólica como polémica: un presidente electo jurando en territorio bajo control extranjero mientras se desarrollaban combates en la ciudad. Para muchos panameños, aquella imagen representó la restauración de la democracia; para otros, evidenció el alto costo de la intervención militar.Historiadores como John Dinges (Our Man in Panama, 1990) y R.M. Koster y Guillermo Sánchez (In the Time of the Tyrants, 1990) coinciden en que la juramentación de Endara marcó el final del régimen militar y el inicio de una compleja transición democrática.