Guillermo Endara, memoria del retorno de la democracia a Panamá

Guillermo Endara Galimany, fue una figura clave en la recuperación de la democracia tras uno de los periodos más convulsos de la historia republicana. Su nombre quedó ligado para siempre al final de la dictadura militar en Panamá y la reconstrucción institucional posterior a la invasión estadounidense.

Un abogado en la oposición civil

Nacido en Ciudad de Panamá el 12 de mayo de 1936, Endara se formó como abogado en la Universidad de Panamá y posteriormente realizó estudios en Estados Unidos. Desde joven militó en el movimiento arnulfista, heredero político del expresidente Arnulfo Arias, corriente que se convertiría en una de las principales fuerzas opositoras al régimen militar instaurado tras el golpe de 1968. Durante los años de gobierno castrense, Endara fue parte de la resistencia civil que buscaba restablecer el orden constitucional. La consolidación del poder militar bajo el general Manuel Antonio Noriega intensificó la confrontación entre la sociedad civil, los partidos opositores y el aparato estatal.

Las elecciones de 1989 y la represión

Sin embargo, el punto de inflexión llegó con las elecciones del 7 de mayo de 1989. Endara fue postulado como candidato presidencial por la Alianza Democrática de Oposición Civilista (ADOC), una coalición de partidos que buscaba derrotar al régimen militar en las urnas. Según los resultados reconocidos por observadores internacionales, Endara obtuvo el 71,2 % de los votos, frente al 28,4 % del candidato del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). Sin embargo, el régimen se negó a reconocer la derrota. Noriega anuló los comicios y desató una ola de violencia contra la oposición. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Endara y el segundo vicepresidente electo, Guillermo Ford, fueron brutalmente agredidos por grupos paramilitares mientras participaban en una caravana para celebrar su triunfo electoral. La crisis política se agravó cuando un soldado estadounidense murió en un incidente con fuerzas panameñas. Este hecho, sumado a la anulación de las elecciones, fue uno de los argumentos del gobierno de George H. W. Bush para ordenar la invasión de Panamá en diciembre de 1989.

Juramentación en medio de la invasión

La madrugada del 20 de diciembre de 1989 marcó un momento dramático para el país. Mientras tropas estadounidenses bombardeaban distintos puntos de la capital, Endara fue juramentado como presidente constitucional dentro de una base militar estadounidense ubicada en la Zona del Canal. La escena fue tan simbólica como polémica: un presidente electo jurando en territorio bajo control extranjero mientras se desarrollaban combates en la ciudad. Para muchos panameños, aquella imagen representó la restauración de la democracia; para otros, evidenció el alto costo de la intervención militar. Historiadores como John Dinges (Our Man in Panama, 1990) y R.M. Koster y Guillermo Sánchez (In the Time of the Tyrants, 1990) coinciden en que la juramentación de Endara marcó el final del régimen militar y el inicio de una compleja transición democrática.

Reconstruir un país tras la dictadura

El gobierno de Endara enfrentó un panorama devastador. La economía estaba paralizada por sanciones internacionales, el sistema financiero había colapsado y las instituciones democráticas estaban profundamente debilitadas. Uno de los primeros logros de su administración fue la recuperación económica. En 1990, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 7,5 % debido a la crisis heredada de la dictadura. Sin embargo, gracias a políticas de estabilización, apertura y reactivación del sistema bancario, la economía comenzó a recuperarse y en 1992 el PIB creció un 8 %, un indicador clave de la reactivación del país. En paralelo, su gobierno emprendió la tarea de reconstruir el Estado de derecho. Se restablecieron libertades públicas, se reorganizó el sistema judicial y se fortalecieron las instituciones democráticas.

Reformas estructurales y legado institucional

El periodo de Endara también estuvo marcado por reformas que tendrían impacto duradero. Durante su administración se impulsó la reforma constitucional que permitió la creación de la Autoridad del Canal de Panamá, entidad que asumiría la gestión del Canal tras la reversión en 1999. Asimismo, se creó la Autoridad de la Región Interoceánica, encargada de administrar los territorios y activos revertidos por Estados Unidos. Estas decisiones sentaron las bases para el manejo panameño del Canal y para el desarrollo de áreas estratégicas del país. Estas medidas fueron fundamentales para la consolidación de la soberanía panameña en la etapa posterior a los tratados Torrijos-Carter, según el catedrático en historia nacional, Alfredo Castillero Calvo (Historia General de Panamá, 2004).

Una figura de transición

El gobierno de Endara (1989-1994) fue, ante todo, un gobierno de transición. Su administración tuvo que lidiar con los efectos sociales de la invasión, la reconstrucción institucional y la necesidad de reconciliar a un país profundamente dividido. Aunque su gestión enfrentó críticas —especialmente por la relación con Estados Unidos y las dificultades económicas iniciales—, la mayoría de los historiadores coinciden en que su presidencia fue decisiva para restablecer la democracia y sentar las bases de la estabilidad política posterior.

Memoria y significado histórico