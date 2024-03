Herramientas para cerrar el ciclo después del divorcio

Un grupo de mujeres se reunió en lo que parecía ser una fiesta para celebrar sus divorcios; sin embargo se trató de un encuentro entre abogadas, terapeutas y mujeres que acababan de cerrar un ciclo en su vida amorosa. El objetivo fue clausurar emocionalmente y desde el empoderamiento femenino, lo que podría ser uno de los momentos más dolorosos en sus vidas.

“Integrarse con otras mujeres que también están pasando por la misma situación es tener empatía, todo esto nos lleva a ser más inclusivas, nos lleva a hacernos responsables. De cierta forma cuando una mujer está bien incide positivamente en la vida de otras, incide positivamente en la vida de sus hijos, de la familia y de la sociedad”, explica la abogada Omayra Ríos, organizadora de la actividad.

Añade que al evento asistieron conferencistas quienes dieron herramientas y hablaron de temas de superación, de autorregulación y de cómo priorizarse. “La mujer cuando se casa o tiene hijos muchas veces se olvida de sí misma. La mujer latina tiende mucho sacrificarse y a pensar que el sacrificio es amor y realmente no es así, si tú no estás bien no puedes tener una buena salud, no puedes tener una buena actitud para atender a tu esposo y a tus hijos. Por ahí vienen muchas de las situaciones que se dan porque nos vamos poniendo en último lugar y luego no podemos recuperar el espacio que nosotras mismas nos quitamos”.

“Queremos hacer esta actividad con más frecuencia para ir creando estas comunidades de mujeres, que creen recuerdos inolvidables. Siempre hay forma de salir adelante, la intención es que no interpreten este hecho como un fracaso. Quiero seguir aportando, no solamente desde el ámbito legal, sino a superar esas creencias limitantes que hay alrededor de un divorcio. A veces no se hace el duelo y a falta de eso, entramos en una relación que es aún más traumática”, detalla Ríos.

El equipo de conferencistas abordó temas de autoimagen, seguridad y autoestima. En los próximos que harán pretenden darles herramientas en otros ámbitos, desde comunicación, talleres de liderazgo, ventas y atención al cliente.