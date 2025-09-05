Hoy es 5 de septiembre y así está la hija de Vico C

Cada 5 de septiembre se reaviva la memoria colectiva: <i>'hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13'</i>. Es parte de uno de los temas más icónicos de <b>Vico C</b>, escrito en 2003 para su hija <b>Marangely Lozada Trinidad</b>. Lo publicó en el disco ‘En honor a la verdad’.<b> La hija que inspiró la canción</b><b>Marangely </b>era apenas una adolescente cuando inspiró la letra, hoy cumple 35 años. Estudió Educación Infantil y fue profesora de artes plásticas. Además, creó Educreativo, un emprendimiento en Puerto Rico que desarrolla juegos didácticos y pedagógicos. Es madre de dos hijos, bailarina, actriz y maestra de teatro. La canción nació en circunstancias difíciles. <b>Vico C </b>la escribió en una cárcel de Florida, donde cumplía seis meses de condena por posesión de drogas. <b>El rapero hablaba en el tema de sus miedos</b>, de la adolescencia de Marangely y de las decisiones que podrían cambiar su destino. Así reseña <b>El Comercio.</b>