Hoy es 5 de septiembre y así está la hija de Vico C

Cada 5 de septiembre se reaviva la memoria colectiva: “hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13”. Es parte de uno de los temas más icónicos de Vico C, escrito en 2003 para su hija Marangely Lozada Trinidad. Lo publicó en el disco ‘En honor a la verdad’.

La hija que inspiró la canción

Marangely era apenas una adolescente cuando inspiró la letra, hoy cumple 35 años. Estudió Educación Infantil y fue profesora de artes plásticas. Además, creó Educreativo, un emprendimiento en Puerto Rico que desarrolla juegos didácticos y pedagógicos. Es madre de dos hijos, bailarina, actriz y maestra de teatro.

La canción nació en circunstancias difíciles. Vico C la escribió en una cárcel de Florida, donde cumplía seis meses de condena por posesión de drogas. El rapero hablaba en el tema de sus miedos, de la adolescencia de Marangely y de las decisiones que podrían cambiar su destino. Así reseña El Comercio.