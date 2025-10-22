Sismo de 5,9 grados sacude territorio de Costa Rica y Panamá

Un sismo de 5,9 grados con epicentro en el <b>océano Pacífico </b>sacudió la noche del martes <b>Costa Rica </b>y también se sintió en <b>Panamá</b>, sin que por ahora se registren víctimas o daños materiales, informaron fuentes de sismología.El <b>temblor de tierra</b> a una profundidad de 31 km fue registrado a las 21H57 locales (03H57 GMT del miércoles) a 7 km mar adentro de la localidad de Quepos, ubicada a unos 150 km por carretera al suroeste de la capital San José, señaló en un informe el <b>Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).</b>En tanto, la <b>Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica,</b> registró el movimiento telúrico con una magnitud de 6,1 grados, frente a las costas del país sobre el océano Pacífico.El movimiento telúrico se sintió en <b>Chiriquí en el norte de Panamá</b>, cerca de la frontera con Costa Rica, según reportes de entidades de socorro en esa nación.De momento las agencias de emergencia en ambas naciones no reportan víctimas o daños materiales a causa del sismo.