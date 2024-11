Hyman: ‘En este libro está mi vida, mi experiencia y mis errores’

“Este libro lo empecé a escribir hace 10 años; siempre lo aplazaba. Cuando mi madre falleció fue que me senté, apagué mi teléfono, me desconecté de las redes y empecé a escribir. Me tomó exactamente 15 días terminar, pero hace 10 años los conocimientos que tengo hoy no estarían aquí”, compartió Tania Hyman en una entrevista con La Estrella de Panamá.

Luego de una exitosa trayectoria como modelo, actriz y presentadora de televisión, Hyman comienza un capítulo más en su vida, ahora con su nuevo libro Que te atiendan y te entiendan, en el que comparte técnicas y herramientas prácticas para mejorar la oratoria personal, ganar confianza y conectar con las audiencias.

“La escritura no es nada nuevo para mí, siempre me ha gustado escribir y eso, combinado a que mi misión en esta vida es impulsar a las personas a que mejoren su imagen y la comunicación asertiva, eso fue lo que dio el resultado de este libro”, agregó.

La comunicación asertiva es aquella en la que el hablante o expositor puede expresar sus ideas, opiniones y sentimientos de manera clara y simple, respetando los derechos y las ideas de los demás.

Por otra parte, encontrarán las herramientas que brinda este libro para tratar y llegar a ese empoderamiento, “para tú empoderarte a través de tu comunicación tienes que estar preparado, tienes que estar claro del mensaje que debes llevar y ese mensaje tiene que ser breve, conciso, sin palabras rimbombantes, palabras que tú vas a utilizar analizando tu audiencia”, aseguró.

“Si te llaman para una oratoria y estás muerto de miedo, lo primero que tienes que pensar es que si me llamaron a mí, por algo fue, y lo que tú vas a comunicar nadie lo va a hacer mejor que tú, porque nadie sabe lo que tú sabes, eso es lo primero que te tienes que meter en la cabeza”, manifestó.

Hyman resalta que su principal objetivo es brindarle herramientas a los lectores para que aprendan a comunicar: “Todos tenemos algo que comunicar e incluso hay algunas personas que nacieron con esa habilidad, pero también el comunicar se aprende”.