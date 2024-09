Impulsan la protección del tiburón

El tiburón tarda entre 8 a 14 años en alcanzar su edad reproductiva y tiene pocas crías. Ellos no soportan tanta presión pesquera. En Panamá, no está prohibido el consumo de tiburón. La mayoría de las especies que verán en Guía Semáforo están en peligro. Pero el tiburón martillo es quien más corre peligro, porque es más costero, comentó el experto.

La Fundación MarViva realizó el lanzamiento de una campaña que promueve al sello denominado ‘Ceviche libre de tiburón’. “El sello que se promueve certifica que lo que se consume no está preparado con especies vulnerables o en peligro de extinción”, detalló Vicente Del Cid, gerente de Producción y Consumo Responsable de MarViva a La Estrella de Panamá .

Una alianza

MarViva y Coiba AIP establecieron un convenio de cooperación. Uno de los acuerdos estipulados es que Coiba AIP respaldará a ‘Ceviche libre de tiburón’ a través de los muestreos genético-moleculares a las muestras de ceviche que preparan los aliados comerciales a esta iniciativa. También MarViva realizó un donativo de un drone submarino para Coiba AIP para impulsar sus investigaciones científicas.

La bióloga marina Yehudi Rodríguez Arriatti indicó a este medio que se deben hacer estudios para que se estipule porque existe porqué existe tanta incidencia en la caza de los tiburones. En la pesca artesanal, actualmente, no existe una pesca dirigida hacia el tiburón. Es decir que los pescadores locales no es que busquen al tiburón per se.