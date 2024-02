Infinidad de sabores, una sola cuenta

Unión Market, ‘food hall’ ubicado en la planta baja del Golden Tower Hotel propone a los comensales siete marcas que hacen muy difícil que un grupo no logre ponerse de acuerdo, Habrá para todos los gustos. “Se sienta en la mesa y puede pedir de cualquier restaurante. Aquí son 270 platos los que tenemos en total, imagínate, entonces puedes escoger lo que quieras y se registra en una sola cuenta”, explica Loretta Andrade, experta en mercadeo y propietaria de Cloud Chickens, uno de los restaurantes del hall. Y para que todo marche sobre ruedas, su principal arma es su personal. “Soy fiel creyente del entrenamiento diario; en un momento tienes un estándar de buen servicio al cliente, y eso es lo que estamos haciendo aquí con nuestro personal panameño, enseñándoles todos los días y estamos formando un grupo muy bueno de servicio al cliente”.

Los ‘food halls’ están ganando popularidad. Este concepto que ya se conocía en ciudades de otros países va calando en Panamá por la comodidad y versatilidad que ofrece. Un food hall es un espacio en el que funcionan varios restaurantes, con marcas absolutamente diferenciadas y que permite que el comensal pueda degustar platos de gastronomías muy diversas sin tener que moverse. Parte de la propuesta implica que el nivel sea alto, no se trata de franquicias ni de comida rápida; también se espera de estos espacios un servicio muy esmerado, considerando que los pedidos pueden venir de cocinas diferentes.

Qué Xopá

A cargo de los chefs Jaime Lezcano y Kristopher Kirchman (Kassim), Qué Xopá ofrece un menú de cocina panameña.

“El menú lo hemos conformado con platos tradicionales de diferentes provincias”, cuenta el chef Lezcano. En el menú de Qué Xopá destacan las sopas, uno de los platos favoritos de los panameños.

“En el caso de la sopa hemos, hecho tres tipos de sopa por ahora donde le hemos buscado nombres muy panameños. A la crema de mariscos le llamamos ‘las siete potencias’ por el tema del marisco y lo afrodisiaco”, explica el chef. La sopa de jarrete ahumado, inspirada en la tradición del ahumado y el asoleado de las carnes en el interior, está representada con el nombre ‘la cotriñua’, una sopa cargada en sabor. Y no podía faltar la versión del chef del sancocho panameño, la ‘A’má’, porque el mejor sancocho “es el que hace la mamá de uno”. Como entradas están los ceviches, con la novedad de que uno puede prepararlo al propio gusto. “Usted puede escoger lo que quiere, no lo que yo le quiero imponer, un concepto que no es común en Panamá”. El comensal selecciona la o las proteínas, en caso de que sea mixto, y de allí, arma su propia creación con vegetales, toppings, salsa y chips.

Los platos fuertes están representados por las pailas, comida completa también armable: una base (guarnición) la proteína, salsa y vegetales. Los fines de semana se sirve sous y como postre, helados artesanales.