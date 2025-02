Isaac Calidonio, la voz chiricana de la música romántica

Isaac Calidonio es un reconocido intérprete chiricano. Ha dejado huella en el mundo de la música romántica. A través de su trayectoria ha demostrado que la balada sigue viva y que, con pasión y autenticidad, se puede conquistar cualquier escenario.

Con solo 18 años, representó a Panamá en las Islas Canarias, un recuerdo que marcó su carrera para siempre. “Se valora realmente la casa cuando se sale de ella”, reflexiona.

Una experiencia que le conectó profundamente con sus raíces fue escuchar Historia de un amor, de Eletta Almarán, interpretada por un músico europeo. “Me di cuenta de que esa melodía era parte de mi identidad como panameño”.

A lo largo de tu trayectoria, ¿Cómo has visto la evolución del género de la balada romántica? ¿Crees que ha ganado o perdido terreno en la música actual?

Gracias, aunque corta, me ha permitido ver una evolución positiva en la música. Luego de años viendo géneros nuevos ir y venir, la balada se mantiene ahí, siempre presente, así sea al final de la fiestas. Siempre estará presente alguna canción romántica.

Mencionaste que, cuando comenzaste, Rocío Jurado fue una gran inspiración para ti. ¿Sigue siendo una influencia en tu música? ¿Qué otros artistas han marcado tu camino a lo largo de los años?

Los grandes cantantes románticos que me gustaban cuando era un adolescente tenían algo en común: Grandes compositores, como José María ‘Chema’ Purón, (compositor del Puma y ganador legitimo de Eurovision edición 1995) y Manuel Morais (compositor de las mejores canciones de Roberto Carlos y Danny Rivera) a quienes tuve el privilegio de recibir en Chiriquí, llamar influencias y en especial amigos.

El panorama musical ha cambiado drásticamente con la llegada de plataformas digitales como iTunes y Spotify. ¿Cómo has adaptado tu carrera a estas nuevas formas de consumo musical?

Me he tratado de acercar de manera mas personal a las personas con las plataformas, pero eso no cambia la esencia de lo que que deseo transmitir. Busco hablar al corazón, las redes son un medio, y el lenguaje es la música.

En un mundo en el que la inteligencia artificial ahora puede crear canciones, ¿Qué opinas del impacto de esta tecnología en la industria musical? ¿Crees que podría sustituir la esencia de un intérprete como tú?

La IA es una herramienta con capacidad de toma de decisión que no sustituye a la inteligencia real, mas bien la complementa ya que hay aspectos de la humanidad que están mas allá de la lógica o de la toma de cualquier decisión. Por ejemplo, el amor.

La música vulgar o explícita ha ganado popularidad en las últimas décadas. ¿Qué opinas de esta tendencia y cómo proteges la esencia romántica de tus baladas frente a este cambio de gustos?

A cualquiera le pueden romper el corazón y es en ese momento la música romántica cobra otro sentido. Quizás a una industria musical no le sea motivo de una campaña millonaria de mercadeo actualmente, pero las coas hermosas hablan por sí solas, sino mira el ejemplo de Janette que se ha vuelto un fenómeno viral mundial con la generación Z, la llaman la ‘Lana del Rey en español’, como toda muestra de cultura, la música sirve de espejo a la sociedad actual, que queremos ser, seguir siendo o cambiar. Panamá tiene una rica cultura musical.

¿Cómo te ha influido tu tierra natal en tu música y qué mensaje buscas transmitir con tus canciones?

Tuve el honor de grabar el himno de Chiriquí y es de mi hermosa provincia y país que hablo al salir al mundo y traigo algo del mundo cada vez que puedo a Chiriquí. No sé si soy un buen cantante ya que nunca estudié canto, pero se que trato de ser un buen interprete y mi único trabajo es transmitir emociones, Si logro sacar una sonrisa o a veces incluso una que otra lágrima mi trabajo estará hecho.

En tu juventud, te lanzaste con un tema como ‘Noches sin sentido’. Si pudieras hablarle a ese joven de 18 años, ¿Qué consejo le darías ahora que has acumulado más experiencia en la industria?

Me aconsejaría a valorar lo mas preciado, el tiempo, que fácil se va. ‘Noches sin sentido’ es un tema del inigualable pianista español José Luis Fauli y sera punta de lanza en el género de la bachata romántica. Sin lugar a dudas mi primera presentación, con 15 años, fue ante un publico de cientos de personas, entre ellas el presidente Torrijos y su esposa. Fue también la primera vez que vi una audiencia tan grande ponerse de pie para ovacionar a un muchacho normal del pueblo. Poco tiempo después recibí una llamada de la oficina de la primera dama para una oportunidad de viajar al extranjero donde abriría las puertas a un mundo lleno de música.

Por último, ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes músicos que sueñan con triunfar en un género como la balada romántica, que a menudo lucha por destacar en una industria dominada por géneros más comerciales?

No hay apuro, con paciencia y constancia le llega lo bueno a quien se lo merece. Los géneros mas comerciales serán los que el publico decida ver. En un mundo globalizado tu oportunidad soñada puede estar a un video o un post de distancia. No te rindas.