‘Jenga’ el nuevo tema de Fausto Moreno que invita a pensar menos y a sentir más

Fausto Moreno, el músico panameño conocido por su habilidad para fusionar diversos estilos musicales, anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo, Jenga. Esta canción promete cautivar a los oyentes con su sonido afrobeat latino y su letra que inspira a mirar lo positivo de la vida a pesar de las circunstancias difíciles que se puedan presentar.

“Esta canción tiene unos tres años hecha, pero no la había sacado. Surgió a raíz de una experiencia familiar dolorosa. El hijo de mi hermano, un niño de nueve años, falleció. La vivencia de observar a mi hermano, ver su actitud ante las circunstancias. Él tenía el mundo caído, pero estaba conteniéndose por su esposa y su hija más pequeña”, relata Moreno a La Estrella de Panamá.

Añade que su sobrino “era un niño increíble, era un ángel. Era muy expresivo, amable, amoroso. Cuando falleció y vi toda esa escena, me confrontó mucho porque yo no soy muy paciente y ver a mi hermano cómo enfrentó ese momento tan doloroso fue la base de la canción, esa fue la verdadera inspiración”.

Después de esa situación familiar y durante la pandemia, el músico se reunió con su equipo de trabajo; ellos se quedaron varios días en su casa y empezaron a hacer la canción. “Pusimos instrumentos reales como guitarra, bajo y otros. Durante la pandemia nunca dejé de trabajar, siempre estuve sacando vídeos, haciendo música. No podíamos tocar en ningún lado, pero seguí trabajando a través de mis redes sociales. En ese tiempo escribí muchas canciones que irán saliendo este año”.

En la producción de Jenga, el artista contó con la colaboración de Gioser y Niño30, quienes estuvieron a cargo de la producción del beat, crearon una base rítmica vibrante y envolvente. Además, la participación especial de Friolo en el bajo agregó una dimensión adicional al sonido.

Para la grabación de las voces, Moreno confió en la experiencia y habilidades de Dwayne. La mezcla y masterización del sencillo estuvo a cargo de Vinny De León, conocido como ‘Mr. Mixer and Master de House of Hits’,

“Siempre he hecho diferentes ritmos, pero a partir de ahora me voy a identificar como un artista afrobeat. Estuve buscando algo que me identificara aunque la gente me identificó primero que yo, por eso dije ‘de ahora en adelante esta va a ser mi línea’. La esencia, los mensajes de amor, también quiero exportar de dónde soy como panameño y caribeño”, agrega Moreno.

El artista revela que este año comenzaron con esta canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales y es parte de un álbum de aproximadamente 10 canciones que se va a llamar “Mi afroescencia”. “Vengo de la costa; la intención del nombre es porque [el álbum] tiene un estilo bien panameño bajo el concepto del afro y esa ‘jamaicanidad’ que nos dieron, pero bien comercial”.

“Durante el año estaremos participando en diferentes eventos, entre ellos el Banaba Fest. Junto a la agrupación ‘La Tierra es Nuestra’ toco en vivo en eventos y festivales. También, internacionalmente, acabamos de estar en Medellín, laborando 10 días allá con productores que están trabajando en el álbum”.