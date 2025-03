Por la mañana, antes de que el sol y el cielo se reúnan como de costumbre, Jesús Soler (Huesca, España, 1955) ya está despierto. Con una taza de café en mano, mira a lo lejos, esperando que aquella estrella enorme se asome y dé la bienvenida a un nuevo día.

“Llevo más de veinte años con esta rutina. Me gusta levantarme con la luz natural”, le dijo a La Estrella de Panamá vía telefónica desde Pedasí. Una vez el sol lo saluda y marcadas las 6:30 de la mañana, se dirige a su estudio, aquel rincón donde la inspiración se despierta. Se sacude las manos y ese lugar le da a Soler toda la creatividad que necesita para permanecer sentado frente a un canva vacío por doce horas.

El español comenzó a pintar profesionalmente desde los 17 años y se presentó en Barcelona un año después, por primera vez. “La exposición se formó de paisajes urbanos y mucha naturaleza”, contó.

Se dedicó al arte porque, según él, “no sé hacer otra cosa”.

“Soy una persona bastante inútil. Solamente sé expresarme a través del arte”, confesó. De hecho, estudió arquitectura por cuatro años. Sin embargo, la dejó por la pintura porque “me di cuenta de que no era lo mío”. Estudió bellas artes y escultura en Barcelona.

Aun así, dejar un mensaje en un canva siempre estuvo presente en su vida, desde mucho antes que sus cuadros llenaran galerías. “Siempre he pintado. Toda mi vida se la dediqué a la pintura”, aseguró.

Entre sus influencias citó a Picasso, Joan Miró, Manolo Valdés y Oswaldo Guayasamín. “Al principio me gustaban mucho los clásicos, pero me dejé guiar por pintores malditos como García Ochoa y Gutiérrez Solana”. Define su arte como expresionista.

Pinta desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. “No paro ni para comer. Si lo hago, como buen español, debo echarme una siesta y, de ser así, rompo con mi inspiración y no soy efectivo. Prefiero dejar todo al terminar”, explicó. Su primera comida es entonces a las 7:00 de la noche con una ligera merienda.

Su inspiración, cuando la creatividad lo llama a pintar féminas, es su esposa. “Siempre la tengo presente y no es que la pinte solo a ella, sino que la sensibilidad femenina me la transmite ella y de eso me guío”.

Cuando no pinta mujeres, se enfoca en la geometría, las abstracciones, la flora y fauna, esencialmente de Panamá, lugar en el que se ha asentado desde julio del año pasado.