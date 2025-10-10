José D. De Obaldía, el último conservador

A De Obaldía y Orejuela, padre del sucesor de Amador Guerrero, el historiador Jorge Conte Porras le consideraba como 'unas de las figuras más relevantes del acontecer en el siglo XIX' en el Istmo.En efecto, el padre de José Domingo, José Vicente Arsenio de Obaldía y Orejuela fue el único panameño en ocupar formalmente la jefatura del Estado colombiano que en ese momento se denominaba Nueva Granada, en 1854-1855 y lo hizo en su calidad de vicepresidente de la Nueva Granada, después de que fue derrocado el régimen castrense del coronel José María Melo, quien había previamente desalojado del poder al presidente titular José María Obando.Hoy se sabe que en unión a Mariano Arosemena fundó el Gran Círculo Istmeño, en sus publicaciones combatió la tiranía, razón por la cual las autoridades los persiguieron y encarcelaron a ambos. Se opuso a las dictaduras que oprimieron al Istmo, combatiéndolas varias veces hasta con las armas. Era abogado y político, participó en las cámaras legislativas de Colombia y fue gobernador del Istmo de Panamá. Fue constituyente y presidente de la Convención Istmeña en 1840, cinco años después fue gobernador de Panamá; en 1849 ejerció el cargo de senador y en esta época presentó el proyecto por el cual se creó, el 26 de mayo de 1849, la provincia de Chiriquí, que formaba parte hasta entonces de Veraguas, la que representaba ante el Senado.En su calidad de vicepresidente ejerció el poder ejecutivo de Nueva Granada, en periodos de corta duración: 1851, 1852, 1853 y el último, del 5 de agosto de 1854 hasta el 1 de abril de 1855, cuando luchó contra el dictador José María Melo, logró derrocarlo y restableció la legalidad del gobierno.Durante su mandato fue creado el Estado Soberano de Panamá. José De Obaldía y Orejuela fue perseguido por sus enemigos políticos, estuvo exiliado en Heredia, Costa Rica (1869-1873), allá se dedicó al magisterio. Contrajo nupcias con la chiricana Ana Gallego. Falleció en David el 28 de diciembre de 1889.