Katanas en la cocina

Un poco de historia

En la actualidad

Un cuchillo en casa

Como una de mis tantas pasiones es la cocina, hace tiempo ya me había puesto en la tarea de ilustrarme en estos utensilios, pero me creaba dudas la cantidad descomunal de variedades; finalmente, en el festival gastronómico me hablaron de Cortejapones y una búsqueda en Instagram me permitió contactarles, especialistas en cuchillos de las marcas Kikuichi cutlery y Yamawaki cutlery entre otras, negocio que iniciaron Kosuke y Kumi Yoshimoto en 2016, les llamé y nos reunimos.

Fue agradable aprender de los especialistas, conocer las variedades japonesas y occidentales con las que cuentan, los accesorios como piedras de afilar hechas de forma que el amolado sea parejo y hermosas saya —fundas de madera—, objetos para darle cariño al cuchillo entero desde el mango hasta la hoja.

En nuestro país el más vendido es el Gyuto —cuchillo de chef— con hoja de damasco, usado por profesionales y amantes de la cocina por igual. Los precios inician en los 80 dólares, pero hay que estar preparado para pagar hasta $300, aunque un buen yanagiba podría superar esa cifra. La buena noticia es que bien cuidados pasan de generación en generación como nos comentó el Sr. Kosuke, sobre el cuchillo que su madre usaba cincuenta años atrás y que ahora él utiliza en su cocina.

Definitivamente, no todos nacimos para cocinar, pero si vives de ello, lo disfrutas o simplemente eres el cocinero de la casa, qué puede ser mejor que utilizar herramientas de esta calidad y, cómo no, sentirte ¡el samurái de tu cocina! Agradecemos a Cortejapones por permitirnos fotografiar sus cuchillos para este artículo.

Rolando José Rodríguez De León es doctor en Comunicación Audiovisual y vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.