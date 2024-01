Kristen Stewart, Pedro Pascal y Saoirse Ronan destacan en la guía para el Sundance Film Festival 2024

El Instituto Sundance dará pie de inauguración el 18 de enero, al Sundance Film Festival 2024 en el que hasta el 28 de enero se llevarán a cabo proyecciones especiales de 82 películas en distintas categorías, dirigidas por 101 cineastas representando 24 países. El festival regresará a la prioridad presencial en Park City, Utah, y estrenará el nuevo espacio de cintas para los más pequeños de la casa, titulado Matineé Familiar.

En la guía para el Sundance se destacan títulos de competencia seccionados en las categorías de spotlight, premieres, sección episódica (con ocho títulos especiales) y la selección de medianoche, junto con una nueva sección interactiva de New Frontier. Para este año, el 94% de las cintas tendrá su estreno mundial en el festival, según información del instituto.

En el rango de actores que se destacan entre los títulos presentados, se encuentra Kristen Stewart en Love Lies Bleeding, Steven Yeun en Love Me, Saoirse Ronan en The Outrun, Michael Fassbender en Kneecap, y Pedro Pascal en Freaky Tales. Las cintas competirán en las selecciones de drama, documental, World Cinema Dramatic, World Cinema Documentary y NEXT.

Dentro de las selecciones de drama independiente se encuentran títulos como Exhibiting Forgiveness, dirigida por Titus Kaphar, el cual sigue la historia de un artista (André Holland) que a través de sus pinturas expresa su sentido de libertad del pasado, hasta que el regreso de su padre alejado y adicto buscando la reconciliación le lleva a descubrir el perdón y el olvido. Asimismo Love Me,dirigida por Sam y Andry Zuchero –que es su debut directoral–, cuenta la historia de “una boya y un satélite que se enamoran a través del internet”, liderada por Kristen Stewart y Steve Yeun, creando expectativa sobre el tono y la metáfora que encapsula su trama en medio de un mundo posapocalíptico en el que la humanidad desaparece.

Otro de los competidores en esta selección es Dídi, dirigida por Sean Wang, centrada en la vida de un joven taiwanés-americano de 13 años quien aprende, en el último mes del verano antes de comenzar el colegio, lo que su familia no ha podido: el arte de coquetear, el staking y el amor de madre. La cinta, estelarizada por Izaac Wang, Joan Chen, Shirley Chen, y Chang Li Hua, será mostrada de forma virtual para el público abierto.

En la lista también destacan las cintas Ponyboi, dirigida por Esteban Arango, Between the Temples, dirigida por Nathan Silver, Good One, dirigida por India Donaldson, In the Summers, dirigida por Alessandra Lacorazza, Suncoast, dirigida por Laura Chinn, Stress Positions, dirigida por Theda Hammel, y A Real Pain, dirigida por Jesse Eisenberg.

En la selección de documentales surgen cintas de no ficción como Frida, dirigida por Carla Gutiérrez, en la que se presenta la vida de la artista mexicana Frida Kahlo de una forma “íntima y arriesgada”, contada a través de sus propias palabras por primera vez, extraídas de su diario, cartas reveladoras, ensayos y entrevistas impresas. Por su parte, Gaucho Gaucho, dirigida por Michael Dweck y Gregory Kershaw, detalla la vida de la comunidad de vaqueros y vaqueras argentinas llamados “gauchos” y que viven en la frontera del mundo moderno.

Porcelain War, dirigida por Brendan Bellomo, destaca la belleza en medio de la destrucción causada por la guerra entre Ucrania y Rusia, capturando el arte a través de los ojos de los artistas ucranianos Slava, Anya y Andrey, quienes se convierten en soldados y recuerdan la pasión de vivir. Skywalkers: A love story, dirigida por Jeff Zimbalist sigue a una pareja de acróbatas, quienes para salvar su carrera y relación se embarcan en un viaje para escalar el rascacielos más alto del mundo.

Otros títulos como Sugarcane, dirigida por Julian Brave NoiseCat y Emily Kassie, muestra la investigación sobre abusos y niños desaparecidos en una escuela residencial india que genera un ajuste de cuentas en la cercana Reserva Sugarcane; mientras que Union, dirigida por Stephen Maing y Brett Story, cuenta los avances del Sindicato de Trabajadores de Amazon (ALU), un grupo de trabajadores y extrabajadores de Amazon en Staten Island, que se enfrenta a una de las empresas más grandes y poderosas del mundo en la lucha por sindicalizarse a raíz del surgimiento de denuncias por abusos laborales y reglas injustas para los trabajadores.