La acción que tomó Elmis Castillo tras amenazas por su posición sobre la mina

Enfadado y con justa razón estaba este fin de semana Elmis Castillo. Y es que en vísperas de su cumpleaños, el actor y comediante tuvo que acudir al Ministerio Público en la provincia de Chiriquí a interponer una denuncia en contra de un sujeto que amenazó con agredirlo por la posición abierta que ha mostrado en contra del contrato minero, el cual fue declarado inconstitucional en noviembre de 2023 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) gracias a la presión que hizo en las calles el pueblo panameño.

Según Elmis, el sujeto del cual no reveló el nombre, además de gritarle improperios, intentó en varias ocasiones agredirlo físicamente mientras él se encontraba en un centro de diversión en su tierra natal.

“No puede ser que por luchar por mi país tenga que aguantar amenazas en la calle. Yo marché por la corrupción del contrato minero porque tenía más de 25 cláusulas inconstitucionales. Porque lo aprobaron en tres días sin transparencia y porque más de 300 mil personas salieron a exigir que se respetara la voluntad del pueblo”, expresó el también productor de cine, quien aseguró que a pesar de no ser político ni abogado sabe reconocer cuando algo se hace mal.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Elmis recordó también alzó su voz en contra de los auxilios económicos que otorgó el IFARHU en el gobierno pasado. Por esta situación, según contó, también recibió amenazas por políticos cuyos familiares se vieron beneficiados con estos auxilios económicos.

“Un tipo borracho, impertinente, cayéndose y con vulgaridades me estaba gritando en la calle que, por mi culpa, cerraron la mina. Que me iba a hacer un daño. Entonces va a tener que hacerle daño a más de 300 mil personas que marcharon conmigo”, dijo el actor al indicar que la lucha contra la corrupción no debe tomarse como una lucha personal sino como un deber ciudadano.

“No voy a dejar que las amenazas me callen”, dijo Elmis, luego señaló que la denuncia la interpuso porque es la manera correcta de proceder en contra de los políticos y las empresas corruptas que se roban la educación y la salud del país.