La alimentación es vital para prevenir el cáncer

La alimentación saludable es fundamental para prevenir el cáncer. La ingesta debe estar acompañada de ejercicios, manifestó Emily Pardo, nutricionista oncológica del Instituto Oncológico Nacional.

“Una mala alimentación se encuentra ligada a 12 tipos de cánceres diferentes, como el de seno, hígado, vesícula, páncreas, colón, recto [y otros] La dieta saludable debe ser implementada a partir de la primera infancia hasta la adultez”, aseveró Pardo.

Pero la dieta se debe consumir todos los días. Esta incluye una dieta rica y alta en proteínas. También legumbres, como las menestras. No pueden faltar las verduras y frutas enteras, recomendó Pardo a La Estrella de Panamá.

La especialista indicó que se debe evitar el consumo de carne roja, ya que contiene compuestos hidrocarburos aromáticos policíclicos que, está científicamente comprobado, aumentan significativamente el riesgo de cáncer.

No se debe incluir estos alimentos a una dieta: azúcares añadidos ni grasas trans. “Este tipo de productos no tienen vitaminas ni minerales. Cuando se consumen, uno se puede sentir lleno durante un momento, pero bioquímicamente no se está nutriendo y no se genera ningún proceso metabólico en el cuerpo. Se pueden generar deficiencias nutricionales que no se ven y son silenciosas. Al pasar los años, ciertos tejidos y/u órganos del cuerpo pueden empezar a afectarse. Luego, se tienen las enfermedades: el cáncer”.

Algunos productos procesados como los embutidos, las salchichas y ciertos tipos de jamones no se deben consumir, ya que contienen nitrato y nitrosaminas. También se encuentra científicamente evidenciado que aumentan el riesgo de cáncer. Mientras que la carne de cerdo magra no es mala, sin grasa no es mala, solo se debe tener cuidado con la cocción, aclaró la experta.